Rollheiser celebra gol no clássico e agradece apoio da torcida do Santos: “Fizemos um grande jogo”Argentino anota tento decisivo nos minutos finais que tirou o Peixe da zona de rebaixamento e esquentou a disputa no Brasileirão
Decisivo no triunfo do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, Benjamín Rollheiser mostrou qualidade e bom posicionamento para estufar a rede de Carlos Miguel. Assim, na saída de campo, o argentino exaltou o esforço da equipe que lutou do início ao fim e agradeceu a torcida pelo apoio.
“Valorizar o esforço da equipe, que fez um grande jogo. Nós que saímos do banco temos a missão de fazer nosso melhor. Fazendo as coisas da melhor maneira, os resultados chegam. Sem dúvida, temos que vencer o próximo jogo, que é importante, aqui em casa, com nossa torcida. Agradecer também pelo apoio de toda a gente que veio torcer. Conseguimos dar a eles de presente a vitória”, disse o jogador.
Ao deixar o banco de reservas, o atleta se movimentou bem para aproveitar o cruzamento de Escobar. Depois da bola alçada na área, Robinho Jr escorou para que o argentino pudesse finalizar e, enfim, superar o arqueiro o arqueiro alviverde.
Com o resultado, os comandados do técnico Vojvoda somam 36 pontos, um à frente do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. O time, agora, encostou no Internacional, que tem 37 e esquentou a briga contra o rebaixamento nas cinco rodadas finais.
Na próxima rodada, o Peixe mede forças com o Mirassol, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Em seguida, os comandados do técnico Vojvoda vão ao Beira-Rio, dia 24 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), contra o Colorado.