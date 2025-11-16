Rollheiser celebra gol no clássico e agradece apoio da torcida do Santos: “Fizemos um grande jogo”

Decisivo no triunfo do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, Benjamín Rollheiser mostrou qualidade e bom posicionamento para estufar a rede de Carlos Miguel. Assim, na saída de campo, o argentino exaltou o esforço da equipe que lutou do início ao fim e agradeceu a torcida pelo apoio.

“Valorizar o esforço da equipe, que fez um grande jogo. Nós que saímos do banco temos a missão de fazer nosso melhor. Fazendo as coisas da melhor maneira, os resultados chegam. Sem dúvida, temos que vencer o próximo jogo, que é importante, aqui em casa, com nossa torcida. Agradecer também pelo apoio de toda a gente que veio torcer. Conseguimos dar a eles de presente a vitória”, disse o jogador.