RD Congo elimina Nigéria nos pênaltis e avança à repescagem intercontinental

Após empate no tempo normal, congoleses reagem, seguram a pressão e seguem vivos na briga por uma vaga na Copa do Mundo 2026
A RD Congo conquistou a vaga na repescagem intercontinental neste domingo (16) ao vencer a Nigéria nos pênaltis, em duelo da repescagem africana para a Copa do Mundo 2026 disputado no Marrocos.

No tempo regulamentar, ninguém conseguiu se impor. A Nigéria começou melhor e balançou a rede logo aos três minutos com Frank Onyeka. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, e a RD Congo encontrou o empate aos 32, quando Meschack Elia apareceu na área para finalizar um cruzamento vindo da direita.

