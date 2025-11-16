RD Congo elimina Nigéria nos pênaltis e avança à repescagem intercontinental

Após empate no tempo normal, congoleses reagem, seguram a pressão e seguem vivos na briga por uma vaga na Copa do Mundo 2026

A RD Congo conquistou a vaga na repescagem intercontinental neste domingo (16) ao vencer a Nigéria nos pênaltis, em duelo da repescagem africana para a Copa do Mundo 2026 disputado no Marrocos.

