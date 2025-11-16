RD Congo elimina Nigéria nos pênaltis e avança à repescagem intercontinental

RD Congo elimina Nigéria nos pênaltis e avança à repescagem intercontinentalApós empate no tempo normal, congoleses reagem, seguram a pressão e seguem vivos na briga por uma vaga na Copa do Mundo 2026
A RD Congo conquistou a vaga na repescagem intercontinental neste domingo (16) ao vencer a Nigéria nos pênaltis, em duelo da repescagem africana para a Copa do Mundo 2026 disputado no Marrocos.
No tempo regulamentar, ninguém conseguiu se impor. A Nigéria começou melhor e balançou a rede logo aos três minutos com Frank Onyeka. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, e a RD Congo encontrou o empate aos 32, quando Meschack Elia apareceu na área para finalizar um cruzamento vindo da direita.
