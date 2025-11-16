Portugal massacra a Armênia por 9 a 1 e garante vaga na Copa do Mundo

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, seleção não teve o menor trabalho para construir o resultado elástico no Estádio do Dragão, no Porto

Portugal confirmou sua força ao massacrar a Armênia por 9 a 1, neste domingo (16), no Estádio do Dragão, no Porto, e garantir classificação para a Copa do Mundo de 2026. A vitória imponente, portanto, fecha com chave de ouro a campanha portuguesa no Grupo F das Eliminatórias. No outro jogo da chave, a Irlanda venceu por 3 a 2 a Hungria, em Budapeste, e vai para a repescagem.

Apesar da ausência de Cristiano Ronaldo, suspenso após expulsão contra os irlandeses, Portugal mostrou coesão e concentração desde o apito inicial. O primeiro gol surgiu aos 7 minutos, marcado por Renato Veiga, e embora os armênios tenham empatado aos 18 minutos com Spertsyan, Portugal reagiu com velocidade: Gonçalo Ramos fez o segundo aos 28 minutos, seguido por dois de João Neves aos 30 e 41 minutos. Bruno Fernandes converteu pênalti nos acréscimos para fechar o primeiro tempo em 5 a 1.