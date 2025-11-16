Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Vitória

Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o VitóriaApós perder a liderança, equipe alviverde precisa do triunfo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro
O Palmeiras se reapresentou neste domingo (16) após derrota por 1 a 0 para o Santos, que custou a perda da liderança do Brasileirão. Assim, o técnico Abel Ferreira iniciou a preparação para o duelo com o Vitória, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em jogo adiantado da 37ª rodada.
Os atletas que não foram titulares contra o Peixe fizeram trabalhos posicionais de construção, finalizações e um jogo de cinco contra cinco em campo reduzido.
Entre os atletas estavam os meias Andreas Pereira e Allan, que não enfrentaram o Santos por cumprirem suspensão. O goleiro Weverton colocou as luvas e foi a campo com os companheiros, mostrando que está próximo do retorno aos jogos.
Já aqueles que atuaram por mais de 45 minutos no clássico seguiram cronograma de atividades regenerativas na sala recovery, neurociência e musculação da Academia. Neste caso, estava o atacante Flaco Lópéz, que atuou na sexta pela Argentina diante de Angola, viajou durante a madrugada e reforçou o time no segundo tempo contra o Santos.
