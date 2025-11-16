Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Vitória

Após perder a liderança, equipe alviverde precisa do triunfo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou neste domingo (16) após derrota por 1 a 0 para o Santos, que custou a perda da liderança do Brasileirão. Assim, o técnico Abel Ferreira iniciou a preparação para o duelo com o Vitória, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em jogo adiantado da 37ª rodada. Os atletas que não foram titulares contra o Peixe fizeram trabalhos posicionais de construção, finalizações e um jogo de cinco contra cinco em campo reduzido.