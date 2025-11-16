Pai de Neymar compra marca Pelé em negócio milionário e une ídolos do Santos

Empresa de Neymar pai adquire direitos do Rei por cerca de R$ 95 milhões e fará anúncio oficial na quarta-feira (19/11) / Crédito: Jogada 10

A NR Sports, empresa administrada pelo pai de Neymar, adquiriu os direitos da marca Pelé em uma negociação milionária. O anúncio oficial da aquisição deve ocorrer na próxima quarta-feira (19/11). A data, portanto, é altamente simbólica, pois marca o aniversário do milésimo gol do Rei do Futebol. A empresa americana Sport 10, que detinha os direitos anteriormente, finalizou a negociação com a companhia de Neymar da Silva Santos. As informações são do portal “UOL”. Embora os valores não sejam oficiais, a transação totalizou 18 milhões de dólares. O montante, portanto, equivale a cerca de R$ 95 milhões na cotação atual. A negociação avançou, principalmente, porque a marca de Pelé estava subutilizada desde a morte do ídolo, em 29 de dezembro de 2022. Afinal, a estratégia da Sport 10, que detinha os direitos do ídolo mundial, focava quase inteiramente na presença física do próprio Rei em eventos, o que inviabilizou novos projetos após seu falecimento. A NR Sports, por outro lado, vê um enorme potencial de licenciamento.