Novo gramado de São Januário deve ser inaugurado em Vasco x Internacional

A diretoria do Vasco aproveitou a pausa do Campeonato Brasileiro durante a Data Fifa para iniciar uma importante reforma em São Januário: a troca completa do gramado. A expectativa é a de que o novo piso esteja pronto para o duelo contra o Internacional, marcado para o dia 28 de novembro, uma sexta-feira à noite.
O clube optou pelo modelo de grama Celebration, já utilizado em seu centro de treinamento e presente em grandes palcos nacionais como Maracanã, Mineirão e Mané Garrincha.
A decisão ocorreu após os problemas recorrentes no campo, que chegaram a gerar manchas visíveis na derrota por 2 a 0 para o São Paulo em 2 de novembro.
Preparação para enfrentar o Grêmio
Enquanto a obra avança fora das quatro linhas, o elenco segue focado na sequência da competição. Neste domingo, os jogadores treinaram sob a supervisão de Fernando Diniz, de olho no confronto contra o Grêmio, que ocorre na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A escalação oficial, no entanto, só será definida na atividade de terça-feira (18).
