Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo gramado de São Januário deve ser inaugurado em Vasco x Internacional

Novo gramado de São Januário deve ser inaugurado em Vasco x Internacional

Modelo de grama é utilizado em outros grandes estádios do Brasil como o Maracanã, o Mineirão e o Estádio Mané Garrincha
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretoria do Vasco aproveitou a pausa do Campeonato Brasileiro durante a Data Fifa para iniciar uma importante reforma em São Januário: a troca completa do gramado. A expectativa é a de que o novo piso esteja pronto para o duelo contra o Internacional, marcado para o dia 28 de novembro, uma sexta-feira à noite.

O clube optou pelo modelo de grama Celebration, já utilizado em seu centro de treinamento e presente em grandes palcos nacionais como Maracanã, Mineirão e Mané Garrincha.

A decisão ocorreu após os problemas recorrentes no campo, que chegaram a gerar manchas visíveis na derrota por 2 a 0 para o São Paulo em 2 de novembro.

Preparação para enfrentar o Grêmio

Enquanto a obra avança fora das quatro linhas, o elenco segue focado na sequência da competição. Neste domingo, os jogadores treinaram sob a supervisão de Fernando Diniz, de olho no confronto contra o Grêmio, que ocorre na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A escalação oficial, no entanto, só será definida na atividade de terça-feira (18).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar