Novo gramado de São Januário deve ser inaugurado em Vasco x Internacional

Modelo de grama é utilizado em outros grandes estádios do Brasil como o Maracanã, o Mineirão e o Estádio Mané Garrincha / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Vasco aproveitou a pausa do Campeonato Brasileiro durante a Data Fifa para iniciar uma importante reforma em São Januário: a troca completa do gramado. A expectativa é a de que o novo piso esteja pronto para o duelo contra o Internacional, marcado para o dia 28 de novembro, uma sexta-feira à noite. O clube optou pelo modelo de grama Celebration, já utilizado em seu centro de treinamento e presente em grandes palcos nacionais como Maracanã, Mineirão e Mané Garrincha.