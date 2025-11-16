Novo affair de Rodrygo Goes se une ao grupo das “selesposas” e acompanha jogo do Brasil

A modelo Gabriella Lenzi marcou presença no triunfo por 2 a 0 sobre Senegal e aumentou os rumores de romance com o jogador; relembre

O camarote das chamadas “selesposas” ganhou uma nova figura na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal , no último sábado (15), em Londres. Trata-se de Gabriella Lenzi, modelo e influenciadora apontada como novo affair de Rodrygo Goes, do Real Madrid. A presença da criadora de conteúdo no amistoso intensificou os rumores recentes sobre o envolvimento.

A presença da modelo, porém, não se deu de forma inédita. Aliás, muito pelo contrário. Lenzi esteve nos mesmos lugares — inclusive em uns mais íntimos, como na casa de amigos — que Goes por diversas vezes nos últimos meses. Em outubro, por exemplo, acompanhou o atacante no “HalloVini”, uma festa promovida por Vini Jr. e Virginia Fonseca em Madri.

Mas não para por aí… Isso porque os dois apareceram com fantasias combinadas na ocasião. Detalhe que, ainda segundo registros e fontes do jornal Extra, se alinhava com os de outros casais.

Gabriella também marcou presença em jogos do Real Madrid, inclusive esteve presente no El Clásico mais recente. Ela chegou a vestir a camisa do clube merengue e fez publicações na torcida pela equipe em suas redes sociais.

Rodrygo e Lenzi mantêm discrição

O jogador, por sua vez, mantém uma postura mais cautelosa. Inclusive, Goes chamava atenção pela falta de postagens ou dedicatórias à Bruna Rotta no período em que namoravam, ficando reconhecido como alguém extremamente reservado na vida pessoal.