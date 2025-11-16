Novo affair de Rodrygo Goes se une ao grupo das “selesposas” e acompanha jogo do Brasil

Novo affair de Rodrygo Goes se une ao grupo das “selesposas” e acompanha jogo do BrasilA modelo Gabriella Lenzi marcou presença no triunfo por 2 a 0 sobre Senegal e aumentou os rumores de romance com o jogador; relembre
O camarote das chamadas “selesposas” ganhou uma nova figura na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal, no último sábado (15), em Londres. Trata-se de Gabriella Lenzi, modelo e influenciadora apontada como novo affair de Rodrygo Goes, do Real Madrid. A presença da criadora de conteúdo no amistoso intensificou os rumores recentes sobre o envolvimento.
A presença da modelo, porém, não se deu de forma inédita. Aliás, muito pelo contrário. Lenzi esteve nos mesmos lugares — inclusive em uns mais íntimos, como na casa de amigos — que Goes por diversas vezes nos últimos meses. Em outubro, por exemplo, acompanhou o atacante no “HalloVini”, uma festa promovida por Vini Jr. e Virginia Fonseca em Madri.
Mas não para por aí… Isso porque os dois apareceram com fantasias combinadas na ocasião. Detalhe que, ainda segundo registros e fontes do jornal Extra, se alinhava com os de outros casais.
Gabriella também marcou presença em jogos do Real Madrid, inclusive esteve presente no El Clásico mais recente. Ela chegou a vestir a camisa do clube merengue e fez publicações na torcida pela equipe em suas redes sociais.
Rodrygo e Lenzi mantêm discrição
O jogador, por sua vez, mantém uma postura mais cautelosa. Inclusive, Goes chamava atenção pela falta de postagens ou dedicatórias à Bruna Rotta no período em que namoravam, ficando reconhecido como alguém extremamente reservado na vida pessoal.
A relação com Bruna Rotta chegou ao fim em agosto, após quase um ano juntos. Apesar de terem anunciado como um término amistoso, ambos deixaram de se seguir, e a influenciadora fez vídeos alegando relacionamento abusivo posteriormente.
Essa discrição preservada por Goes e Lenzi se manteve durante a festa de Halloween, até mesmo na escolha da fantasia. Contudo, apesar da tentativa, o casal não passou despercebido dos mais atentos, que notaram semelhanças nas estampas de onça e no padrão das fantasias.
Com mais de 1,4 milhão de seguidores, Lenzi mantém o costume de não seguir perfis em seu Instagram e tampouco de compartilhar detalhes da intimidade. Sabe-se que Rodrygo não só a segue, como interage frequentemente em posts da modelo.
Convivências e círculos próximos
O suposto casal integra um grupo recém-formado, mas que tem chamado atenção na mídia. Virginia Fonseca e Tainá Militão, por exemplo, fazem parte do ‘selesposas’ e estão cada vez mais ativas em eventos na Europa. A família Militão também marcou presença no Halloween de Vini Jr.
A modelo também esteve com o grupo em jogos no camarote do Santiago Bernabéu, especialmente em outubro, quando as amigas passaram um período em Madri. Essa convivência também serviu de combustível para os rumores entre Lenzi e Goes.
