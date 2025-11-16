Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na última rodada das eliminatórias, França vence Azerbeijão, de virada

Com 16 pontos em seis jogos, seleção francesa fecha participação nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a França fechou mais uma edição das eliminatórias europeias invicta. A seleção francesa venceu o Azerbaijão por 3 a 1 neste domingo, 16/11, de virada, no Estádio Olímpico de Baku, pela sexta e última rodada do grupo D. Dadashov abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Mas Mateta empatou aos 17, Akliouche fez o segundo aos 30, e o goleiro Mahammadaliyev cometeu gol contra nos acréscimos do primeiro tempo.

A França levou um susto logo no início do jogo, aos 3 minutos. Com apenas três minutos, Dadashov recebeu passe de Dashdamirov dentro da área e completou para as redes.

Os visitantes, porém, não demoraram a reagir. Aos 17, Malo Gusto cruzou na medida para Mateta, que completou de cabeça e igualou o marcador. Malo Gusto chegou a fazer o segundo aos 23 minutos, mas o tento foi anulado por um toque de mão.

Aos 29, Akliouche virou para a França. Thuram deu lindo lançamento para Malo Gusto, que tocou para o jovem meia empurrar para o gol. Aos 40, Thuram anotou o terceiro, mas o gol foi invalidado novamente por toque no braço.

No entanto, aos 45, o goleiro Mahammadaliyev marcou contra e viu a equipe de Didier Deschamps ampliar a vantagem. Com o resultado já construído, os franceses jogaram o segundo tempo em ritmo de treino.

Líder do grupo e invicta

A França fechou as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 com cinco vitórias e um empate em seis jogos. Foram 16 gols marcados e quatro sofridos. A seleção francesa não perde uma partida pelas eliminatórias europeias desde 9 de junho de 2017, quando foi derrotada pela Suécia por 2 a 1. De lá para cá são 18 jogos de invencibilidade.

A seleção do Grupo D que vai disputar a repescagem das eliminatórias europeias é a Ucrânia, que venceu a Islândia por 2 a 0, também neste domingo, em confronto direto. A equipe ucraniana terminou a chave com 10 pontos.

Amistoso contra a Seleção Brasileira

A França será adversária do Brasil na próxima Data Fifa, marcada para março do ano que vem. O amistoso ainda não foi anunciado oficialmente pela CBF, mas os contratos já estão assinados. Essa partida deverá acontecer no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

