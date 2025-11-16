Na última rodada das eliminatórias, França vence Azerbeijão, de virada

Com 16 pontos em seis jogos, seleção francesa fecha participação nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a França fechou mais uma edição das eliminatórias europeias invicta. A seleção francesa venceu o Azerbaijão por 3 a 1 neste domingo, 16/11, de virada, no Estádio Olímpico de Baku, pela sexta e última rodada do grupo D. Dadashov abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Mas Mateta empatou aos 17, Akliouche fez o segundo aos 30, e o goleiro Mahammadaliyev cometeu gol contra nos acréscimos do primeiro tempo. A França levou um susto logo no início do jogo, aos 3 minutos. Com apenas três minutos, Dadashov recebeu passe de Dashdamirov dentro da área e completou para as redes.

Os visitantes, porém, não demoraram a reagir. Aos 17, Malo Gusto cruzou na medida para Mateta, que completou de cabeça e igualou o marcador. Malo Gusto chegou a fazer o segundo aos 23 minutos, mas o tento foi anulado por um toque de mão. Aos 29, Akliouche virou para a França. Thuram deu lindo lançamento para Malo Gusto, que tocou para o jovem meia empurrar para o gol. Aos 40, Thuram anotou o terceiro, mas o gol foi invalidado novamente por toque no braço. No entanto, aos 45, o goleiro Mahammadaliyev marcou contra e viu a equipe de Didier Deschamps ampliar a vantagem. Com o resultado já construído, os franceses jogaram o segundo tempo em ritmo de treino. Líder do grupo e invicta

A França fechou as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 com cinco vitórias e um empate em seis jogos. Foram 16 gols marcados e quatro sofridos. A seleção francesa não perde uma partida pelas eliminatórias europeias desde 9 de junho de 2017, quando foi derrotada pela Suécia por 2 a 1. De lá para cá são 18 jogos de invencibilidade. A seleção do Grupo D que vai disputar a repescagem das eliminatórias europeias é a Ucrânia, que venceu a Islândia por 2 a 0, também neste domingo, em confronto direto. A equipe ucraniana terminou a chave com 10 pontos. Amistoso contra a Seleção Brasileira