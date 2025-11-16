Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lamine Yamal vibra com possível retorno ao Camp Nou

Joia do Barça publica mensagem enigmática enquanto clube aguarda liberação para reabrir parcialmente o estádio contra o Athletic Bilbao
A volta do Barcelona ao Camp Nou está cada vez mais próxima, e a ansiedade não é só dos torcedores. O elenco também vive essa expectativa. Neste domingo (16), Lamine Yamal mostrou nas redes sociais que mal pode esperar para reencontrar a “casa” do Barça.

O atacante publicou uma foto com uma vista panorâmica de Barcelona, destacando o estádio, acompanhada da mensagem: “Noites especiais estão chegando”, seguida de um emoji de dedos cruzados. O post deixa claro que ele, assim como a torcida, aguarda a decisão da Câmara Municipal, prevista para esta segunda-feira, que pode liberar o uso parcial do Camp Nou já na partida contra o Athletic Bilbao.

O estádio tem um significado especial para Lamine Yamal. Foi ali que ele estreou pelo time principal em abril de 2023, poucos meses antes do início das obras. Agora, perto de voltar ao Camp Nou, o jovem formado em La Masia retorna não como promessa, mas como um dos principais destaques do futebol espanhol.

Na sexta-feira, dia 7, o elenco já teve um primeiro contato com o novo estádio em um treino aberto ao público. No entanto, foi limitado a 21.795 torcedores, a capacidade máxima permitida até agora. A expectativa é que a nova autorização aumente esse número para cerca de 45 mil pessoas.

