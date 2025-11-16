Jornal expõe planejamento e coloca ida de Zidane à seleção francesa como “inevitável”

Informações indicam, ainda, que Didier Deschamps e seu staff já têm um mercado de preferência para seguir após o fim do ciclo

Nos últimos meses, Zinedine Zidane adotou uma postura mais aberta ao ser abordado em aparições públicas sobre seu possível retorno à beira do campo. Uma compostura que, ao menos na França, tem reforçado a percepção de que a volta ao trabalho está próxima.

O jornal espanhol AS intensificou ainda mais os rumores ao revelar que há um processo de transição sendo articulado de maneira silenciosa na seleção francesa. De acordo com o portal, os movimentos recentes fortalecem o cenário para troca de comando técnico, enquanto Didier Deschamps, no cargo desde 2012, já avalia propostas de clubes da Arábia Saudita.

Na França, os rumores seguem pelo mesmo caminho e indicam que Deschamps considera uma transferência ao futebol saudita ao término da Copa do Mundo de 2026. Ou seja, em julho. Veículos locais apontam que o técnico pretende, inclusive, usar o histórico na seleção — campeão mundial em 2018 e vice em 2022 — para ingressar em equipe de elite na Arábia.

A avaliação interna é de que a campanha no próximo Mundial não deve alterar o contexto, já que há a sensação de encerramento. O próprio Deschamps compactua com isso, enquanto Zidane ganha força e preparo para sucedê-lo.

Zidane em estratégia de espera

Zinedine recusou todas propostas que recebeu nos últimos anos, independentemente do apelo esportivo e financeiro. O motivo, de acordo com a mídia francesa, é simples: ele não quis comprometer o plano de assumir a equipe nacional no momento que considera ideal.