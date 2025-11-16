Irlanda supera Hungria no último suspiro e garante vaga na repescagem

Troy Parrott, do AZ Alkmaar, faz hat-trick no 3 a 2 fora de casa e mantém viva a esperança irlandesa em retornar à Copa do Mundo

No Grupo F, Portugal já havia assegurado a liderança com uma goleada histórica de 9 a 1 sobre a Armênia, garantindo vaga direta no Mundial. Restava, assim, a briga pela segunda posição entre Hungria e Irlanda. Os donos da casa, aliás, tinham a vantagem de um ponto e jogavam pelo empate, mas viram tudo ruir nos instantes finais.

A Irlanda viveu um domingo (16/11) mágico em Budapeste. Pela última rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, os irlandeses conseguiram uma virada épica sobre a Hungria: 3 a 2, com direito a gol decisivo nos acréscimos. O resultado, portanto, classificou a seleção para a repescagem e eliminou os húngaros da disputa.

O jogo

Logo aos três minutos, Lukács abriu o placar para os húngaros na Puskás Aréna. A resposta veio rápido: Troy Parrott, atacante do AZ Alkmaar, converteu pênalti aos 15 e empatou. Ainda no primeiro tempo, Barnabás Varga recolocou a Hungria em vantagem. Na segunda etapa, Parrott voltou a brilhar e, aos 35, deixou tudo igual novamente, aumentando a tensão no estádio. O drama se arrastou até os acréscimos, quando o goleiro Kelleher avançou até o meio-campo e lançou a bola na área. Liam Scales desviou de cabeça e Parrott, em noite inspirada, completou para o gol, anotando seu terceiro na partida e decretando a classificação irlandesa. A explosão de alegria tomou conta da torcida visitante, enquanto jogadores e comissão técnica invadiram o gramado para celebrar a façanha.

O herói da noite

Parrott vive fase iluminada com a camisa verde. Além do hat-trick contra a Hungria, ele já havia sido decisivo no duelo anterior contra Portugal, quando marcou os dois gols da vitória irlandesa.

O que vem pela frente

Com a vaga na repescagem assegurada, a Irlanda sonha em disputar sua quarta Copa do Mundo (já esteve presente em 1990, 1994 e 2002). O país nunca levantou a taça, e sua melhor campanha foi chegar às quartas de final em 1990.

