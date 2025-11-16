Inglaterra vence Albânia e fecha Eliminatórias com 100%Com dois gols de Harry Kane, seleção inglesa encerra campanha perfeita, chega aos 24 pontos e sem sofrer gols
A Inglaterra encerrou as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 com 100% de aproveitamento. Classificada para o Mundial, a seleção inglesa venceu a Albânia por 2 a 0, neste domingo (16), fora de casa, pela 10ª e última rodada do Grupo K. O artilheiro Harry Kane foi o grande destaque da partida com dois gols marcados na segunda etapa.
Dessa maneira, a Inglaterra encerra a campanha nas Eliminatórias com 24 pontos em oito jogos e 10 de vantagem para a vice-líder Albânia. Além disso, a seleção inglesa marcou 22 gols e não sofreu nenhum.
A seleção da Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, está garantida na repescagem da Copa do Mundo e somente cumpriu tabela nesta rodada final das Eliminatórias.
O jogo
O primeiro tempo foi fraco e sem emoção. A Inglaterra ficou com a bola durante a maior parte do tempo (67%), porém quase não criou jogadas de perigo. A Albânia tentou ameaçar, mas nada que preocupasse o goleiro Henderson.
A Inglaterra acelerou o ritmo no segundo tempo e contou com o brilho de Harry Kane para garantir a vitória. O artilheiro aproveitou uma sobra de bola na pequena área após cobrança de escanteio e abriu o placar aos 28 minutos. Aos 36, Rashford fez um lindo cruzamento e Harry Kane, de cabeça, confirmou a vitória por 2 a 0.