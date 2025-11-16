Holanda x Lituânia: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda x Lituânia: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Holanda e Lituânia se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e um empate em casa garante a classificação da Laranja Mecânica. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Holanda
A Holanda está invicta nas Eliminatórias e é a líder do Grupo G com 17 pontos. A vantagem para a vice-líder Polônia é de três pontos. A Laranja Mecânica desperdiçou a oportunidade de carimbar o passaporte para a Copa do Mundo na rodada passada, quando ficou no empate por 1 a 1 contra os poloneses, mas um empate em casa nesta segunda-feira garante a classificação.
O meia-atacante Justin Kluivert é o desfalque confirmado da seleção holandesa, enquanto os laterais Dumfries e Hartman aparecem como dúvidas.
Como chega a Lituânia
Por outro lado, a Lituânia já está eliminada e somente cumpre tabela nesta rodada final das Eliminatórias. A seleção é a lanterna do Grupo G com três pontos em sete jogos e não conseguiu nenhuma vitória na competição.
HOLANDA X LITUÂNIA
10ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: segunda-feira, 17/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.
HOLANDA: Verbruggen; Geertruida, Timber, van Dijk e Van De Ven; De Jong, Reijnders e Gravenberch; Malen, Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
LITUÂNIA: Svedkauskas; Sirvys, Armala, Utkus e Tutyškinas; Golubickas, Sirgedas; Gineitis e Dolžnikov; Cernych e Paulauskas. Técnico: Edgaras Jankauskas.
Árbitro: Luis Godinho (Portugal).
Auxiliares: Rui Teixeira (Portugal) e Pedro Almeida (Portugal).
VAR: André Narciso (Portugal).
