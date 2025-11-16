Haaland brilha, Noruega vira sobre a Itália e carimba vaga na Copa

Em mais uma grande noite de Haaland, a Noruega goleou a Itália por 4 a 1, de virada, e garantiu a classificação direta para a Copa do Mundo 2026 neste domingo (16). Esposito abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo no San Siro, em Milão, enquanto Nusa, Haaland, duas vezes, e Larsen confirmaram a vitória dos noruegueses nesta 10ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias.

Dessa maneira, a Itália encerra sua participação na segunda posição do Grupo I, com 18 pontos, e terá que disputar a repescagem e ainda corre risco de ficar de fora da Copa do Mundo. A Noruega, por sua vez, fez uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento, e encerrou as Eliminatórias com 24 pontos em oito jogos.

Com os dois gols marcados neste domingo, Haaland alcançou a marca de 16 gols nesta edição, isolado no topo da lista, com média de dois por jogo. Além disso, o camisa 9 igualou o polonês Robert Lewandowski como maior artilheiro em uma única edição de Eliminatórias Europeias.

O jogo

A Itália conseguiu se impor na primeira etapa e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. Aos 10 minutos, Esposito aproveitou um erro de Ryerson e, após tabela com Retegui e passe de Dimarco, abriu o placar no San Siro. A Noruega teve dificuldades para reagir, com sua primeira finalização vindo só aos 30 minutos e sem perigo.

Contudo, a Noruega conseguiu reagir no segundo tempo e pressionou a Itália. Após algumas chances criadas, os visitantes chegaram ao empate com belo gol de Nusa, aos 17 minutos, em jogada individual pela esquerda. O gol animou a Noruega e Haaland definiu a partida. O artilheiro marcou dois gols em um intervalo de dois minutos e ainda teve tempo para Larsen transformar a vitória em goleada nos acréscimos.