Grêmio terá mudanças na lateral direita, zaga e meio para duelo contra o Vasco

O Tricolor gaúcho sofre desconfia pela inédita ausência de Erick Noriega. O defensor está a serviço da seleção do Peru e não voltará a tempo ao Brasil para o jogo. Com isso, ele perderá um duelo pelo Imortal depois de 13 partidas seguidas como titular, desde a sua estreia contra o Flamengo, no dia 3 de agosto.

O Grêmio passará por pelo menos três mudanças no time inicial para o seu compromisso seguinte, a partida contra o Vasco. A linha de defesa provavelmente terá duas alterações com as entradas de Marcos Rocha na lateral direita, além de Gustavo Martins na zaga, que deve melhorar a bola aérea. No setor criativo, há uma disputa pela vaga entre Cristaldo e Monsalve.

A frequência não é o único aspecto que o peruano se destaca, pois h[a uma conclusão que o sistema defensivo do Grêmio conseguiu encaixar com a entrada de Noriega. Por isso, houve uma diminuição na média de gols. Ao mesmo tempo, Gustavo Martins sendo substituto, oferece um aprimoramento na bola aérea principalmente na parte ofensiva. Isso porque, segundo o site “Sofascore”, o candidato a ficar com o lugar de Noriega na equipe vence dois a cada três duelos pelo alto. Já o peruano leva vantagem nas disputas pelo chão.

Volta na lateral e baixa no meio do Grêmio

Marcos Rocha provavelmente retomará a titularidade na lateral direita depois de concluir tratamento de lesão na coxa esquerda. Por outro lado, no meio-campo Edenilson é baixa, pois cumprirá suspensão automática. Neste cenário, dois jogadores que vem recebendo poucas chances com Mano Menezes se credenciaram para preencher a lacuna. Provavelmente Cristaldo ou Monsalve ganhará uma segunda chance com o comandante.

O Tricolor enfrenta o Vasco pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30, na Arena, na próxima quarta-feira (19).