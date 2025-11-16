Goiás volta ao G4 com vitória sobre o Novorizontino, que não tem mais chances de acesso

Com o dramático 1 a 0 em Goiânia, Esmeraldino pula para quarto na tabela e mantém paulistas na Série B por mais um ano

Com o triunfo, a equipe de Fábio Carille chega a 61 pontos e volta para o G4 — é o quarto colocado, atrás de Coritiba, Athletico e Criciúma. Nesta penúltima rodada, somente o Coxa conseguiu carimbar vaga na Série A do próximo ano.

O Goiás conquistou uma vitória crucial neste domingo (16) ao superar o Novorizontino por 1 a 0 diante de um Hailé Pinheiro lotado. Isso porque o resultado garante o Esmeraldino no G4 da Série B do Brasileiro antes da última rodada. O gol decisivo saiu apenas no segundo tempo, com o veterano Anselmo Ramon, que aos 37 anos mostrou oportunismo e categoria para definir uma verdadeira batalha em Goiânia.

O Novorizontino, por outro lado, se depara com mais uma frustração. Afinal, depois de terminar em quinto lugar nas duas últimas edições da Segundona , o time paulista estaciona nos 57 pontos e não tem mais chances de acesso.

Como foi o jogo

O Novorizontino começou povoando a defesa e tentando controlar o ritmo, mas quem criou a primeira grande chance foi o Goiás. Aos 26 minutos, Jajá arrancou em contra-ataque, driblou defensores e finalizou forte, obrigando Jordi a espalmar. No rebote, o próprio camisa 7 desperdiçou a oportunidade e ainda saiu lesionado. Com o calor de mais de 33ºC castigando em Goiânia, os visitantes até conseguiram segurar a posse de bola, mas não finalizaram contra o gol de Tadeu até o intervalo. O Goiás, nervoso, abusava dos erros de passe e não conseguia transformar a pressão em chances claras.

Drama até o fim

Na volta para o segundo tempo, o Esmeraldino mostrou mais intensidade. O gol saiu aos 20 minutos: Diego Caito cruzou rasteiro da esquerda e Anselmo Ramon se antecipou à defesa para bater com precisão, vencendo Jordi e fazendo explodir a Serrinha: 1 a 0. Nos minutos finais, o jogo ganhou contornos de tensão. O Novorizontino reclamou de um possível pênalti em Rômulo, mas o árbitro Anderson Daronco mandou seguir. Pouco depois, os paulistas chegaram a balançar as redes com Nathan Fogaça, mas o atacante estava em posição irregular no momento da cabeçada de César Martins, e o gol foi anulado.

Quem Goiás e Novorizontino enfrentam na última rodada?

Pela 38ª e última rodada da Segunda Divisão, o Goiás encara o Remo no domingo (23), às 16h30 no Mangueirão, em Belém. No mesmo dia e horário, o Novorizontino recebe o CRB no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.