Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabriel Magalhães é cortado da Seleção por lesão muscular

Gabriel Magalhães é cortado da Seleção por lesão muscular

Zagueiro sequer viajou para Lille, onde o Brasil enfrenta a Tunísia no último compromisso do ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Seleção Brasileira sofreu uma baixa importante para o último compromisso de 2025. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi cortado após exames neste domingo (16) confirmarem uma lesão muscular na coxa direita. O defensor deixou o campo no amistoso contra o Senegal, no último sábado, reclamando de dores, e a reavaliação médica apontou a necessidade de afastamento.

Com o diagnóstico, Gabriel não seguirá viagem para Lille, onde o Brasil encara a Tunísia na terça-feira, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A comissão técnica optou por não convocar outro jogador para substituir o zagueiro. No duelo contra os senegaleses, Gabriel atuou por 64 minutos e deu lugar a Wesley aos 19 minutos da segunda etapa, já demonstrando incômodo físico.

O amistoso contra a Tunísia encerra o calendário da Seleção neste ano e faz parte da preparação para o Mundial de 2026. A ausência de Gabriel, que vinha sendo presença constante nas convocações, abre espaço para observações de outros nomes no setor defensivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar