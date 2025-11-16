Gabriel Magalhães é cortado da Seleção por lesão muscular

Gabriel Magalhães é cortado da Seleção por lesão muscularZagueiro sequer viajou para Lille, onde o Brasil enfrenta a Tunísia no último compromisso do ano
A Seleção Brasileira sofreu uma baixa importante para o último compromisso de 2025. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi cortado após exames neste domingo (16) confirmarem uma lesão muscular na coxa direita. O defensor deixou o campo no amistoso contra o Senegal, no último sábado, reclamando de dores, e a reavaliação médica apontou a necessidade de afastamento.
Com o diagnóstico, Gabriel não seguirá viagem para Lille, onde o Brasil encara a Tunísia na terça-feira, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
A comissão técnica optou por não convocar outro jogador para substituir o zagueiro. No duelo contra os senegaleses, Gabriel atuou por 64 minutos e deu lugar a Wesley aos 19 minutos da segunda etapa, já demonstrando incômodo físico.
O amistoso contra a Tunísia encerra o calendário da Seleção neste ano e faz parte da preparação para o Mundial de 2026. A ausência de Gabriel, que vinha sendo presença constante nas convocações, abre espaço para observações de outros nomes no setor defensivo.
