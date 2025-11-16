Flamengo conquista o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão

Goleada sobre o Sport deixa o time com 43 pontos na primeira parte do campeonato e reforça o favoritismo rumo ao título nacional

O Flamengo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança e conquistou o título simbólico. A equipe rubro-negra comemorou seus 130 anos em grande estilo ao golear o Sport por 5 a 1, na Arena Pernambuco, e alcançar 43 pontos, consolidando-se como favorito absoluto. Com a derrota do Palmeiras para o Santos, os rubro-negros foram a 71 pontos, abrindo três de vantagem, a cinco rodadas para o fim.

Desde a adoção dos pontos corridos com 20 clubes, em 2006, liderar o primeiro turno costuma indicar caminho para o título. Ao longo das 19 edições disputadas nesse formato, 13 equipes que terminaram a primeira metade na ponta acabaram conquistando o campeonato. Assim, o desempenho atual coloca o Flamengo em uma posição historicamente favorável.