Em amistoso preparatório para a Copa, México e Uruguai mostram pouco e empatam sem gols

Seleções mediram forças na noite deste sábado (15), na cidade mexicana de Torreón / Crédito: Jogada 10

Na noite deste sábado (15), México e Uruguai empataram sem gols no Estádio Corona, na cidade de Torreón, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto foi marcado por pouca criatividade ofensiva e excesso de interrupções: apenas 12 finalizações ao longo dos 90 minutos, além de 39 faltas cometidas e a distribuição de oito cartões amarelos. Enquanto os mexicanos buscavam encerrar a má fase, fruto de uma sequência de quatro jogos sem vitória, os uruguaios tentavam manter sequência positiva. Afinal, venceram quatro dos seus últimos cinco jogos. Mas o que se viu em campo no amistoso foi um futebol de baixa qualidade.