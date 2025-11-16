Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em amistoso preparatório para a Copa, México e Uruguai mostram pouco e empatam sem gols

Seleções mediram forças na noite deste sábado (15), na cidade mexicana de Torreón
Na noite deste sábado (15), México e Uruguai empataram sem gols no Estádio Corona, na cidade de Torreón, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto foi marcado por pouca criatividade ofensiva e excesso de interrupções: apenas 12 finalizações ao longo dos 90 minutos, além de 39 faltas cometidas e a distribuição de oito cartões amarelos.

Enquanto os mexicanos buscavam encerrar a má fase, fruto de uma sequência de quatro jogos sem vitória, os uruguaios tentavam manter sequência positiva. Afinal, venceram quatro dos seus últimos cinco jogos. Mas o que se viu em campo no amistoso foi um futebol de baixa qualidade.

Ambas as seleções, aliás, já têm presença confirmada no próximo Mundial. O México assegurou sua vaga por ser um dos países-sede, junto de Estados Unidos e Canadá. O Uruguai, por sua vez, garantiu classificação direta ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na quarta posição, sem precisar disputar a repescagem.

A agenda das equipes segue movimentada. Na próxima terça-feira (18), os mexicanos voltam a campo para medir forças frente a uma outra seleção sul-americana. O adversário da vez será o Paraguai, às 22h30 (de Brasília), no Alamodome, em San Antonio, nos Estados Unidos. No mesmo dia, o Uruguai encara os anfitriões norte-americanos às 21h, no Raymond James Stadium, em Tampa.

