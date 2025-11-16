Chance de título brasileiro do Flamengo vai a 72%

Os jogos adiados do Campeonato Brasileiro mexeram diretamente na disputa pelo título e redesenharam o cenário da competição. Ao atropelar o Sport por 5 a 1 no Recife, o Flamengo virou protagonista absoluto na corrida pela taça. Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de título rubro-negro saltou de 43,7% para 72%. (veja os números completos abaixo).

A mudança de rumo, aliás, ocorreu após o tropeço do então líder Palmeiras, que voltou a perder fora de casa. Depois da derrota por 2 a 1 para o Mirassol, a equipe de Abel Ferreira caiu novamente, desta vez por 1 a 0 diante do Santos, na Vila Belmiro. Portanto, com a sequência negativa, as chances palmeirenses despencaram de 54,6% para 26,6%. O Cruzeiro, terceiro colocado, entretanto, segue distante da disputa: apenas 1,4% de probabilidade.