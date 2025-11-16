Chance de título brasileiro do Flamengo vai a 72%Cálculos do Departamento de Matemática da UFMG mostram que derrota para o Santos diminuiu drasticamente o sonho do Palmeiras
Os jogos adiados do Campeonato Brasileiro mexeram diretamente na disputa pelo título e redesenharam o cenário da competição. Ao atropelar o Sport por 5 a 1 no Recife, o Flamengo virou protagonista absoluto na corrida pela taça. Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de título rubro-negro saltou de 43,7% para 72%. (veja os números completos abaixo).
A mudança de rumo, aliás, ocorreu após o tropeço do então líder Palmeiras, que voltou a perder fora de casa. Depois da derrota por 2 a 1 para o Mirassol, a equipe de Abel Ferreira caiu novamente, desta vez por 1 a 0 diante do Santos, na Vila Belmiro. Portanto, com a sequência negativa, as chances palmeirenses despencaram de 54,6% para 26,6%. O Cruzeiro, terceiro colocado, entretanto, segue distante da disputa: apenas 1,4% de probabilidade.
Na parte de baixo da tabela, a rodada, inclusive, também trouxe definições importantes. O Sport confirmou o rebaixamento para a Série B. A vitória do Santos sobre o Palmeiras, contudo, redesenhou o Z-4. Com 36 pontos, o Santos saiu da zona da degola e, inclusive, empurrou o Vitória, que permanece com 35, para a área crítica. O Peixe ainda soma uma vitória a mais — nove contra oito —, primeiro critério de desempate na competição.
Chances de título
Flamengo – 72%
Palmeiras – 26,6%
Cruzeiro – 1,4%
Mirassol – 0,011%
Risco de rebaixamento
Sport – 100%
Fortaleza – 95,2%
Juventude – 82%
Vitória – 61%
Santos – 36,3%
Internacional – 21,6%
Grêmio – 2,7%
Ceará – 0,33%
