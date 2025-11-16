Celso Barros é velado no Salão Nobre do Fluminense, nas Laranjeiras

Celso Barros é velado no Salão Nobre do Fluminense, nas LaranjeirasEx-executivo da Unimed e pré-candidato à presidência do clube morreu na tarde de sábado (15), vítima de um infarto
Ex-homem forte do futebol do Fluminense, Celso Barros foi velado na manhã deste domingo (16) no Salão Nobre do estádio das Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. No fim da manhã, o corpo foi levado para uma cerimônia de cremação restrita a amigos e familiares.
Barros, de 73 anos, faleceu no sábado (15) vítima de um infarto, enquanto participava da missa de Primeira Comunhão da neta. De lá ele seguiria para o clube, onde oficializaria sua candidatura à presidência do Fluminense.
Médico e ex-presidente da Unimed, Barros ganhou destaque no futebol ao comandar o patrocínio da Unimed ao Fluminense entre 1999 e 2014. Nesse período, o clube conquistou dois Brasileiros (2010 e 2012), uma Copa do Brasil (2007), três Cariocas (2002, 2005 e 2012). Ele ainda levou o clube a uma final de Libertadores (2008).
Por meio de nota oficial, o Fluminense manifestou profundo pesar pela perda de um “grande tricolor”, destacou o papel relevante de Barros na história do clube e decretou luto oficial.
