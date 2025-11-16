Celso Barros é velado no Salão Nobre do Fluminense, nas Laranjeiras

Ex-executivo da Unimed e pré-candidato à presidência do clube morreu na tarde de sábado (15), vítima de um infarto

Ex-homem forte do futebol do Fluminense, Celso Barros foi velado na manhã deste domingo (16) no Salão Nobre do estádio das Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. No fim da manhã, o corpo foi levado para uma cerimônia de cremação restrita a amigos e familiares.

Barros, de 73 anos, faleceu no sábado (15) vítima de um infarto, enquanto participava da missa de Primeira Comunhão da neta. De lá ele seguiria para o clube, onde oficializaria sua candidatura à presidência do Fluminense.