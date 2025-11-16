Bragantino vence o Atlético-MG e ultrapassa rival na briga pelo G8

Bragantino vence o Atlético-MG e ultrapassa rival na briga pelo G8Com gols de Lucas Barbosa e Gustavo Marques, Massa Bruta faz 2 a 0 em casa, chega à terceira vitória seguida e complica o Galo
O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória fundamental na briga direta pela parte de cima da tabela. O time paulista venceu o Atlético por 2 a 0, na noite deste domingo (16/11), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 37ª rodada do Brasileirão. Lucas Barbosa e Gustavo Marques marcaram os gols no início do segundo tempo, garantindo a terceira vitória consecutiva do Massa Bruta.
Com o resultado, o Bragantino dá um salto na classificação. O time, que iniciou a rodada em 11º (com 42 pontos), chega aos 45 pontos e assume a 8ª posição. O Atlético, por sua vez, se complica. O Galo (que era 9º, com 44) estaciona na pontuação e cai para o 10º lugar, sendo ultrapassado pelo rival e ficando fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
Massa Bruta domina, Atlético para em Cleiton
O primeiro tempo em Bragança Paulista foi de amplo domínio dos donos da casa. O Bragantino controlou a posse de bola e criou as melhores chances, mas sem conseguir furar o bloqueio atleticano. O time de Vagner Mancini apostou na velocidade. Aos 26 minutos, Jhon Jhon assustou. Aos 33, Juninho Capixaba arriscou de longe. A melhor oportunidade, contudo, veio aos 35, quando Eduardo Sasha recebeu livre na área, mas finalizou mal, cara a cara com o goleiro.
O Atlético, por sua vez, teve muitas dificuldades na criação. A equipe de Sampaoli não conseguiu segurar a bola no ataque. A melhor e única chance clara do Galo na primeira etapa surgiu aos 13 minutos. Rony recebeu um bom passe e finalizou para uma defesa espetacular do goleiro Cleiton, que garantiu o 0 a 0 no placar.
Eficiência em 10 minutos e trave no fim
O Atlético voltou do intervalo mais ligado e quase abriu o placar. Logo aos 6 minutos, Hulk cobrou uma falta venenosa, no canto, mas Cleiton se esticou todo e fez outra grande defesa. Na sequência, Dudu também parou no goleiro. No entanto, o Bragantino foi letal. Aos 9 minutos, Juninho Capixaba finalizou cruzado, e Lucas Barbosa apareceu na segunda trave para empurrar para a rede e abrir o placar. O Galo sentiu o golpe. Quatro minutos depois, aos 13, Jhon Jhon cobrou falta na área e o zagueiro Gustavo Marques subiu alto para cabecear e fazer 2 a 0.
Com o placar construído, o Atlético se abalou. Sampaoli, então, promoveu quatro substituições de uma vez, colocando Scarpa, Reinier, Caio Paulista e Alexsander, mas o time não reagiu. O Bragantino, portanto, apenas administrou o resultado com tranquilidade. A equipe da casa, inclusive, quase ampliou aos 41 minutos. Em um contra-ataque rápido, Fernando acertou uma bomba no travessão, selando a grande atuação do time paulista.
RED BULL BRAGANTINO 2X0 ATLÉTICO-MG
Campeonato Brasileiro Série A – 37ª rodada
Data: 16/11/2025
Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)
Gols: Lucas Barbosa, 9’/2ºT (1-0); Gustavo Marques, 13’/2ºT (2-0).
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes, 41’/2ºT), Gustavo Marques (Eduardo Santos, 26’/2ºT), Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Lucas Neves; Gustavinho (Fernando, 26’/2ºT), Jhon Jhon (Praxedes, 35’/2ºT) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 26’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Ruan e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander, Intervalo), Igor Gomes, Bernard (Reinier, 34’/2ºT) e Dudu (Caio Paulista, 34’/2ºT); Rony e Hulk (Gustavo Scarpa, 34’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Alix Vinicius (BRA); Igor Gomes (CAM).
Cartão Vermelho: Igor Gomes (CAM).
