Athletico-PR vira sobre a Ferroviária no fim e encaminha retorno à Série A

Triunfo por 2 a 1 neste domingo (16) no interior paulista ainda mantém o Furacão na briga pelo título da Série B do Brasileiro

O resultado na Fonte Luminosa recoloca o time de Odair Hellmann na vice-liderança, com 62 pontos, deixando o acesso à elite praticamente garantido. Além disso, ainda se mantém vivo na briga pelo título. A equipe paulista, por outro lado, segue em situação delicada: estaciona nos 40 pontos, na 17ª colocação, com grandes chances de rebaixamento.

O Athletico-PR alcançou uma vitória de tirar o fôlego neste domingo (16), pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Brasileiro. Afinal, viu a Ferroviária largar na frente após uma falha inacreditável do goleiro Santos e, mesmo fora de casa, buscou forças para vencer por 2 a 1 de virada, em Araraquara (SP), com direito a gol de Renan Peixoto nos acréscimos.

O jogo em detalhes

Desde o início, o Athletico mostrou disposição ofensiva. A primeira grande oportunidade veio aos 26 minutos, quando Patrick cruzou para Bruno Zapelli, que cabeceou firme e obrigou Denis Júnior a fazer uma defesa espetacular. A resposta da Ferroviária foi imediata e quase fatal. Juninho acertou a trave em chute perigoso, e na sequência Fabricio Daniel mandou uma bomba no travessão, assustando o Furacão. O Athletico ainda tentou com Felipinho, que arriscou de fora da área, mas novamente Denis Júnior apareceu bem. No segundo tempo, Viveros e Leozinho criaram boas chances, mas o goleiro da Locomotiva manteve o placar zerado com defesas seguras.

A falha de Santos e a reação rubro-negra

Aos 27 minutos da etapa final, o experiente goleiro Santos protagonizou um lance inacreditável. Em bola lançada ao ataque, ele não conseguiu dominar e deixou Fábio livre para marcar: 1 a 0 Ferroviária. O Athletico não se abalou. Aos 40, João Cruz, que havia entrado no segundo tempo, acertou uma cobrança de falta perfeita, de longa distância, encobrindo o goleiro adversário e empatando o duelo: 1 a 1. Quando o empate parecia definitivo, o Furacão mostrou sua força. Aos 50 minutos, Leozinho cruzou na medida para Renan Peixoto, que voltava de lesão. O atacante subiu bem e testou firme para decretar a virada heroica: 2 a 1 Athletico-PR.

Quem Athletico e Ferroviária enfrentam na última rodada?

Pela 38ª e última rodada da Segunda Divisão, o Athletico-PR encara o América no próximo domingo (23), às 16h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. No mesmo dia e horário, a Ferroviária visita o Operário no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

