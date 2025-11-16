Arana “esquece” derrota e convoca torcida para final: “É um jogador a mais”Após tropeço contra o Bragantino, lateral do Atlético minimiza resultado e agradece apoio nos "momentos mais difíceis" da temporada
O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, fez questão de exaltar a torcida mesmo após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, neste domingo (16/11). Com o resultado negativo no Brasileirão, o jogador já mudou o foco para a partida mais importante do ano: a final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado (22/11) contra o Lanús, da Argentina. O camisa 13, portanto, destacou que o apoio vindo das arquibancadas será fundamental para o time buscar o título.
Na saída de campo, Arana reforçou a simbiose entre o time e os torcedores.
“Significa muito, porque a gente sabe que já foi comprovado isso, que quando a torcida está junto com a gente, é um jogador a mais”, afirmou o lateral.
Ele, aliás, fez questão de relembrar os momentos ruins da temporada, quando o apoio vindo de fora foi decisivo para o time se reerguer.
O jogador citou especificamente o período mais complicado do ano para o clube.
“Dentro dessa temporada, foi uma temporada muito turbulenta, onde eles estavam com a gente, nos apoiando nos momentos mais difíceis da temporada, que foi no meio do ano”, relembrou Arana.
Desse modo, o lateral espera que essa união se repita na decisão continental que se aproxima.
O Atlético, afinal, vive a semana mais importante de sua temporada. O tropeço em Bragança Paulista pelo Brasileirão, portanto, fica em segundo plano. O time agora foca 100% na preparação para a final da Sul-Americana, contra o Lanús, em Assunção.
“E agora não é diferente, temos uma grande decisão para jogar no sábado e todo o apoio é válido e muito importante”, concluiu Arana, convocando a “massa” atleticana.