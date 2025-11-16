Ancelotti manterá base da Seleção, mas pode dar chance a Vitor Roque

Equipe encara a Tunísia nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), pelo último compromisso da delegação brasileira no ano / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti deixou claro que pretende preservar a estrutura da equipe que venceu o Senegal por 2 a 0, no último sábado (15), em Londres. Satisfeito com o desempenho e interessado em ampliar o entrosamento do grupo, o italiano informou que a Seleção terá poucas mexidas para o amistoso contra a Tunísia, na terça-feira (18), em Lille, na França.

Neste contexto, o técnico só considera promover mudanças em casos pontuais por desgaste e estrutura essas alterações baseado novamente no esquema 4-2-4. Um dos problemas imediatos está na defesa: Gabriel Magalhães sentiu dores no músculo adutor da coxa direita. O zagueiro deixou o gramado com dores e figura como baixa quase certa para o amistoso. O técnico destacou que observará a condição física do elenco durante os dois treinos antes do jogo. “Amanhã vamos treinar e depois temos um treinamento na segunda. Não vou arriscar jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje”, afirmou.

Estratégia de Ancelotti A postura atual contrasta com a adotada na última Data Fifa, quando o italiano promoveu oito mudanças entre os compromissos contra Coreia do Sul e Japão. Agora, o treinador busca continuidade e estabilidade visando o ciclo da Copa do Mundo. Carlo considera essa estratégia determinante especialmente para ajustar o sistema defensivo.

Vitor Roque ganha espaço O italiano também indicou que deverá dar oportunidade a Vitor Roque, que vive um momento iluminado no Palmeiras. O atacante surge como opção para atuar na referência do ataque diante da Tunísia. “O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Então, uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo”, comentou.