Alemanha x Eslováquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Alemanha e Eslováquia se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola na Red Bull Arena, em Leipzig, em confronto direto pela classificação direta. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

LEIA MAIS: Portugal massacra a Armênia por 9 a 1 e garante vaga na Copa do Mundo

Como chega a Alemanha

A Alemanha é a líder do Grupo A com os mesmos 12 pontos da Eslováquia, mas leva vantagem no saldo de gols. Dessa maneira, um empate em casa garante a classificação direta para a Copa do Mundo. Além disso, o time vive um bom momento nas Eliminatórias e vem de quatro vitórias consecutivas na competição.

Jamal Musiala, Ter Stegen, Rüdiger e Kai Havertz, todos lesionados, ficaram de fora desta Data Fifa. Porém, o técnico Julian Nagelsmann não terá baixas de última hora para o jogo desta segunda-feira e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega a Eslováquia

Por outro lado, a Eslováquia precisa vencer a Alemanha para confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Em caso de empate ou derrota, a seleção vai disputar a repescagem para o Mundial.