Alemanha x Eslováquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Alemanha x Eslováquia: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Alemanha e Eslováquia se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola na Red Bull Arena, em Leipzig, em confronto direto pela classificação direta. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega a Alemanha
A Alemanha é a líder do Grupo A com os mesmos 12 pontos da Eslováquia, mas leva vantagem no saldo de gols. Dessa maneira, um empate em casa garante a classificação direta para a Copa do Mundo. Além disso, o time vive um bom momento nas Eliminatórias e vem de quatro vitórias consecutivas na competição.
Jamal Musiala, Ter Stegen, Rüdiger e Kai Havertz, todos lesionados, ficaram de fora desta Data Fifa. Porém, o técnico Julian Nagelsmann não terá baixas de última hora para o jogo desta segunda-feira e poderá entrar em campo com força máxima.
Como chega a Eslováquia
Por outro lado, a Eslováquia precisa vencer a Alemanha para confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Em caso de empate ou derrota, a seleção vai disputar a repescagem para o Mundial.
ALEMANHA X ESLOVÁQUIA
10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: segunda-feira, 17/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Red Bull Arena, em Leipzig.
ALEMANHA: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
ESLOVÁQUIA: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin. Técnico: Francesco Calzona.
Árbitro: François Letexier (França).
Auxiliares: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França).
VAR: Willy Delajod (França).
