Abel Ferreira indica falha no meio do Palmeiras: “Não vínhamos para empatar”

Alviverde tem atuação negativa na primeira etapa e apresenta melhora após o intervalo. Derrota faz Verdão perder a liderança do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras sentiu os desfalques de alguns de seus principais jogadores que estão a serviço de suas seleções durante a Data Fifa. O Alviverde mostrou dificuldade especialmente no primeiro tempo. Mesmo com a evolução do rendimento na segunda etapa sofreu o gol, que carimbou a derrota para o Santos por 1 a 0 em clássico na Vila Belmiro. Com o resultado negativo em jogo atrasado pela 13ª rodada, a equipe deixou a liderança do campeonato. Assim, o técnico Abel Ferreira justifica que o rendimento abaixo das expectativas na etapa inicial ocorreu principalmente pela baixa eficiência do setor criativo.

“Não vínhamos à procura do empate, viemos para ganhar. Mas, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola e criou mais perigo. Hoje, em termos de passe, nosso meio de campo não funcionou como queríamos. No segundo tempo, ajustamos. Lembro de várias chances”, avaliou Abel Ferreira. “Fomos melhores na segunda parte, mas faltaram as pilhas no número 5 e no número 8. Não tinha opções. Aníbal e Veiga jogaram até o fim. Foi pena ter sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos”, complementou o comandante português. Treinador do Palmeiras pede averiguação da competição Abel Ferreira solicitou que o Campeonato Brasileiro passe por uma espécie de investigação para identificar questões que foram fundamentais para o desenrolar do torneio.