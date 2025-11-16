Abel Ferreira indica falha no meio do Palmeiras: “Faltou o 5 e o 8”Alviverde tem atuação negativa na primeira etapa e apresenta melhora após o intervalo. Derrota faz Verdão perder a liderança do Brasileirão
O Palmeiras sentiu os desfalques de alguns de seus principais jogadores que estão a serviço de suas seleções durante a Data Fifa. O Alviverde mostrou dificuldade especialmente no primeiro tempo. Mesmo com a evolução do rendimento na segunda etapa sofreu o gol, que carimbou a derrota para o Santos por 1 a 0 em clássico na Vila Belmiro. Com o resultado negativo em jogo atrasado pela 13ª rodada, a equipe deixou a liderança do campeonato.
Assim, o técnico Abel Ferreira justifica que o rendimento abaixo das expectativas na etapa inicial ocorreu principalmente pela baixa eficiência do setor criativo.
“Não vínhamos à procura do empate, viemos para ganhar. Mas, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola e criou mais perigo. Hoje, em termos de passe, nosso meio de campo não funcionou como queríamos. No segundo tempo, ajustamos. Lembro de várias chances”, avaliou Abel Ferreira.
“Fomos melhores na segunda parte, mas faltaram as pilhas no número 5 e no número 8. Não tinha opções. Aníbal e Veiga jogaram até o fim. Foi pena ter sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos”, complementou o comandante português.
Treinador do Palmeiras pede averiguação da competição
Abel Ferreira solicitou que o Campeonato Brasileiro passe por uma espécie de investigação para identificar questões que foram fundamentais para o desenrolar do torneio.
“Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim, por tudo o que se passou durante a temporada, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e fizer essa pergunta, vamos falar jogo a jogo, os jogos cruciais, onde é que foram determinantes ou não, onde é que se mudou ou não,”, alegou o técnico.
“As narrativas que se criaram ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, as controvérsias ou não. Mas vamos continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, focar em nós, tentar melhorar, melhorar o nosso jogo, melhorar a nossa eficácia, como foi o caso de hoje.”, concluiu Abel Ferreira.
Com o revés, o Palmeiras desce para a segunda colocação, com 68 pontos. Em seguida, com o intuito de retomar o caminho das vitórias e igualar a pontuação do Flamengo, o Alviverde medes forças com o Vitória. A partida ocorrerá no Allianz Parque, às 19h30, na próxima quarta-feira (19). Por sinal, será um duelo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão.