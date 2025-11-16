“Quando terminar o ano a gente vê”: Marcelo Paz não descarta assumir o Atlético

“Quando terminar o ano a gente vê”: Marcelo Paz não descarta assumir o AtléticoCEO do Fortaleza desconversa sobre vaga de Bruno Muzzi, elogia "clube grandioso", mas diz que foco total é salvar o Leão do Z4
O nome de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ganha força nos bastidores do Atlético. O dirigente, aliás, surge como o principal alvo para assumir a cadeira de CEO da SAF do Galo. Bruno Muzzi, o atual gestor, deixará o clube em dezembro. Em contato direto com o portal “Fala Galo”, Paz não fechou as portas ao clube mineiro, mas foi diplomático e preferiu adiar qualquer conversa sobre o futuro. O motivo é a luta desesperada do Fortaleza contra o rebaixamento.
O dirigente fez questão de elogiar a estrutura atleticana.
“Muito respeito ao Atlético Mineiro, um clube grandioso, estive recentemente aí, uma Arena espetacular”, disse Paz.
Ele também citou a diretoria do Galo: “Pessoas muito sérias que têm sucesso pessoal e estão levando isso para o clube.”
Contudo, ele imediatamente freou as especulações:
“Não quero abordar este assunto, não combina com meu foco e a minha prioridade está toda no Fortaleza… Quando terminar o ano a gente vai ver o que vai ser feito.”
Marcelo Paz quer manter foco no Fortaleza
A cautela de Marcelo Paz é totalmente compreensível. Afinal, o Fortaleza vive um drama no Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici ocupa atualmente a 19ª posição, com apenas 31 pontos, e luta desesperadamente pela manutenção na elite. O foco do gestor, portanto, está 100% em salvar o clube da queda nas rodadas finais. Só depois disso ele avaliará outras propostas, incluindo a do Atlético, que busca um nome de peso para substituir Muzzi no fim da temporada.
O currículo de Marcelo Paz justifica o interesse do Atlético. O dirigente, afinal, é o principal responsável pela ascensão histórica do Fortaleza. Ele assumiu a presidência em 2017 e tirou o clube da Série C. Desde então, ele conquistou a Série B (2018), cinco campeonatos estaduais consecutivos e três Copas do Nordeste. Além disso, ele levou o time ao 4º lugar no Brasileirão de 2021 e a três participações seguidas na Libertadores. Financeiramente, o Lion também se tornou uma potência, com receita recorde de R$ 370 milhões em 2023, a maior da história do Nordeste.