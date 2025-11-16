“Quando terminar o ano a gente vê”: Marcelo Paz não descarta assumir gestão do Atlético

CEO do Fortaleza desconversa sobre vaga de Bruno Muzzi, elogia "clube grandioso", mas diz que foco total é salvar o Leão do Z4 / Crédito: Jogada 10

O nome de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ganha força nos bastidores do Atlético. O dirigente, aliás, surge como o principal alvo para assumir a cadeira de CEO da SAF do Galo. Bruno Muzzi, o atual gestor, deixará o clube em dezembro. Em contato direto com o portal “Fala Galo”, Paz não fechou as portas ao clube mineiro, mas foi diplomático e preferiu adiar qualquer conversa sobre o futuro. O motivo é a luta desesperada do Fortaleza contra o rebaixamento. O dirigente fez questão de elogiar a estrutura atleticana.

“Muito respeito ao Atlético Mineiro, um clube grandioso, estive recentemente aí, uma Arena espetacular”, disse Paz. Ele também citou a diretoria do Galo: “Pessoas muito sérias que têm sucesso pessoal e estão levando isso para o clube.” Contudo, ele imediatamente freou as especulações: “Não quero abordar este assunto, não combina com meu foco e a minha prioridade está toda no Fortaleza… Quando terminar o ano a gente vai ver o que vai ser feito.”