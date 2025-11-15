Vídeo: Haaland comemora goleada da Noruega com 70 hambúrgueres

Vídeo: Haaland comemora goleada da Noruega com 70 hambúrgueresAtacante pediu lanche para os companheiros após triunfo por 4 a 1 sobre a Estônia, que deixou seu país muito perto do Mundial de 2026
A Noruega goleou a Estônia por 4 a 1, na quinta-feira (13), e praticamente garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026. Animado com a vitória, o capitão Erling Haaland decidiu comemorar de maneira inusitada e, como forma de integrar o grupo, encomendou quase 70 hambúrgueres para todo o elenco.
Veja o vídeo:
Erling Haaland treated the Norway squad to cheeseburgers after their win over Estonia, celebrating a crucial step toward the World CupDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags