Vídeo: Haaland comemora goleada da Noruega com 70 hambúrgueres

Atacante pediu lanche para os companheiros após triunfo por 4 a 1 sobre a Estônia, que deixou seu país muito perto do Mundial de 2026
A Noruega goleou a Estônia por 4 a 1, na quinta-feira (13), e praticamente garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026. Animado com a vitória, o capitão Erling Haaland decidiu comemorar de maneira inusitada e, como forma de integrar o grupo, encomendou quase 70 hambúrgueres para todo o elenco.

Veja o vídeo:

