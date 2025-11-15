Thiago Maia recebe título de Cidadão de Porto Alegre por atuação nas enchentes

Thiago Maia recebe título de Cidadão de Porto Alegre por atuação nas enchentesJogador foi homenageado pela Câmara de Vereadores por participar ativamente dos resgates nas enchentes de maio de 2025
Thiago Maia recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre. Afinal, o meio-campista do Internacional foi homenageado pela Câmara de Vereadores, nesta sexta-feira (14), após participar ativamente dos resgates à população afetada pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Dessa forma, o poder legislativo da capital aprovou por unanimidade a premiação.
O vereador Marcos Felipi levou a ideia de homenagear o meio-campista para o plenário. Portanto, a ideia recebeu aprovação de todos os 35 legisladores que compõem a Câmara de Porto Alegre. Thiago Maia, assim, se emocionou durante a Sessão Solene que o transformou em um legítimo portoalegrense.
“Fico muito feliz por essa honra de ser um portoalegrense. Pra mim, é motivo de muito orgulho mesmo, uma honra muito grande. Jamais, nos meus melhores sonhos, imaginaria receber uma honra como essa. Isso não é só meu, é de todas as pessoas, tanto os que são daqui quanto os que vieram de fora. Sintam-se representados por mim também. Estou muito feliz, muito honrado”, disse.
Em dezembro passado, aliás, Thiago Maia venceu o prêmio Fifa Fair Play, entregue durante a cerimônia do The Best. A premiação valoriza àqueles que têm comportamento honroso. Durante as enchentes, o meio-campista atuou na linha de frente no apoio às vítimas. Assim, entre tantas cenas virais, a mais marcante aconteceu quando o jogador resgatou Dona Evair, de 72 anos, que precisou ser carregada nas costas.
