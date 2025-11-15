Suíça vence a Suécia e fica perto da vaga na Copa do Mundo

Suíça vence a Suécia e fica perto da vaga na Copa do MundoVitória por 4 a 1 faz Suíça abrir três pontos de vantagem para Kosovo, contra quem faz confronto direto na próxima rodada
A Suíça deu um passo importante para conquistar um lugar na próxima Copa do Mundo. Afinal, neste sábado (15), a seleção bateu a Suécia por 4 a 1, em Genebra, gols de Embolo, do experiente Xhaka, de Ndoye e Manzambi. Assim, joga por um empate na próxima partida para carimbar um lugar nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026.
O resultado mantém os suíços na liderança do Grupo B, agora com 13 pontos, contra dez de Kosovo, que venceu a Eslovênia por 2 a 0. Além disso, o saldo de gols é muito superior: 12 a 1.
A próxima rodada reserva o futuro da chave nas Eliminatórias. Na terça-feira (18), Kosovo recebe a Suíça na sexta e última partida das Eliminatórias. A tendência é que a nova seleção, pertencente a ex-Iugoslávia, fique com um lugar na repescagem.
LEIA MAIS: Já classificada, Inglaterra vence e elimina a Sérvia nas Eliminatórias
Em campo, a Suíça saiu para o jogo e abriu o placar logo aos 12 minutos, com Embolo. Apesar do domínio territorial em campo, não conseguiu manter a vantagem no placar por muito tempo. Aos 33, Nygren deixou tudo igual.
A virada sueca quase veio nos acréscimos, quando Bernhardsson finalizou para boa defesa de Kobel.
Em seguida, o VAR entra em ação. Primeiro, analisou um possível vermelho para Karlstrom, da Suécia, mas nada feito. Em seguida, após consultar o árbitro de vídeo, o juiz de campo marca pênalti para Suíça, que Xhaka converte. Na saída de bola, a Suíça quase que empata, novamente com Embolo,.
A pá de cal que enterrou a chance de reação da Suécia veio aos 30, quando Ndoye avançou e finalizou sem chances para o goleiro adversário. No fim, Manzambi fez o quarto, transformando a vitória em goleada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.