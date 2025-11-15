Suíça vence a Suécia e fica perto da vaga na Copa do Mundo

Vitória por 4 a 1 faz Suíça abrir três pontos de vantagem para Kosovo, contra quem faz confronto direto na próxima rodada / Crédito: Jogada 10

A Suíça deu um passo importante para conquistar um lugar na próxima Copa do Mundo. Afinal, neste sábado (15), a seleção bateu a Suécia por 4 a 1, em Genebra, gols de Embolo, do experiente Xhaka, de Ndoye e Manzambi. Assim, joga por um empate na próxima partida para carimbar um lugar nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. O resultado mantém os suíços na liderança do Grupo B, agora com 13 pontos, contra dez de Kosovo, que venceu a Eslovênia por 2 a 0. Além disso, o saldo de gols é muito superior: 12 a 1.

A próxima rodada reserva o futuro da chave nas Eliminatórias. Na terça-feira (18), Kosovo recebe a Suíça na sexta e última partida das Eliminatórias. A tendência é que a nova seleção, pertencente a ex-Iugoslávia, fique com um lugar na repescagem. LEIA MAIS: Já classificada, Inglaterra vence e elimina a Sérvia nas Eliminatórias Em campo, a Suíça saiu para o jogo e abriu o placar logo aos 12 minutos, com Embolo. Apesar do domínio territorial em campo, não conseguiu manter a vantagem no placar por muito tempo. Aos 33, Nygren deixou tudo igual. A virada sueca quase veio nos acréscimos, quando Bernhardsson finalizou para boa defesa de Kobel.