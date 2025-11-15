Sport x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Sport x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17hEste jogo pode dar a liderança isolada ao Flamengo. Também pode confirmar o rebaixamento do Sport à Série B do Brasileirão
A Data Fifa está em andamento, mas o Brasileirão também entra em ação neste sábado: o Flamengo visita o Sport em partida adiada da 12ª rodada. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, para um confronto que pode decretar matematicamente o rebaixamento do Sport. Vindo de cinco derrotas consecutivas e dez jogos sem vitória, o Leão vive situação dramática. Qualquer tropeço nesta rodada derrubará a equipe para a Série B do Brasileirão. Atualmente, o time comandado pelo interino César Lucena soma 17 pontos, enquanto o Vitória — primeiro clube fora do Z-4 — tem 35. Do outro lado, o Flamengo chega embalado e com 65 pontos, dividindo a liderança com o Palmeiras, ficando atrás apenas pelo número de vitórias.
A Voz do Esporte fará a cobertura completa de Sport x Flamengo, com transmissão a partir das 17h (de Brasília). A jornada esportiva será comandada por Eduardo Rizatti, que também estará na narração.
Os comentários ficarão a cargo de Kelwin Lucas, enquanto Raphael Almeida traz as reportagens diretamente da Arena Pernambuco. Não perca nenhum detalhe de Sport x Flamengo: é só acessar a Voz do Esporte clicando na arte acima.
