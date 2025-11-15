São Paulo x Santos, pelo sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatarem no jogo da ida, Tricolor e Peixe decidem quem ficará com a taça em Mogi das Cruzes

Na ida, as equipes empataram 1 a 1, na Vila Belmiro. Profeta abriu o marcador para o Alvinegro e Pedro Ferreira buscou o empate para o Tricolor. Com isso, quem vencer a partida será campeã do torneio. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

É hora de decisão! São Paulo e Santos se enfrentam pelo jogo decisivo da final do Campeonato Paulista Sub-20 ! A partida acontece na tarde deste domingo (16), às 13h, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A partida terá portões abertos para os torcedores.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelos canais do YouTube TNT Sports e Ulisses TV.

Como chega o São Paulo

Depois de buscar o empate no jogo de ida da grande decisão, o Tricolor entrou em campo durante a semana pela Copa do Brasil da categoria. O São Paulo viajou até o Nordeste e venceu o Fortaleza por 2 a 0, em partida marcada por um acusação de injúrial racial. Agora, o foco está completo na decisão, na busca de encerrar o jejum de nove anos sem título na competição.

Como chega o Santos

Com a semana livre para trabalhos, o Peixe chega preparado para conquistar o título fora de casa. A última vez que o Alvinegro venceu a competição aconteceu em 2022, somando um jejum de duas temporadas. Para a partida, Vinícius Marques conta com o retorno de Vinícius Lira, suspenso no jogo de ida.

SÃO PAULO X SANTOS

Campeonato Paulista Sub-20 – Final – Jogo de volta

Data e horário: 16/11/2025 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Bezerra e Djhordney; Luca, Pedro Ferreira e Gustavo Santana Técnico: Allan Barcelos.

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Contreras, João Ananias e Vinícius Lira; Kenay, Gustavo Henrique e Pepê Fermino; Enzo Boer, Pedro Assis e Mateux Xavier Técnico: Vinícius Marques.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Assistentes: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Giovanni Crescêncio