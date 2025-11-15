Santos x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Jogo decisivo para os dois lados. O Peixe precisa vencer ou seguirá no Z-4. O Verdão, se tropeçar, poderá perder a liderança / Crédito: Jogada 10

Em um jogo atrasado da 13ª rodada, Santos e Palmeiras fazem o segundo clássico da saudade em menos de dez dias. A partida acontece na noite deste sábado (15/11), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo não aconteceu na época por conta da participação alviverde no Mundial de Clubes. Assim como no último confronto, as equipes chegam em situações opostas na tabela. O Peixe está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 33 pontos, e não vence há cinco rodadas. Já o Verdão lidera o campeonato com 68 pontos, mas vem de derrota contra o Mirassol e está na frente do Flamengo pelo número de vitórias. A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo. A cobertura tem ocomando a e narração de João Delfino. E ela começa bem antes,às 19h30 (de Brasília).