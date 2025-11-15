Santos x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Santos x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30Jogo decisivo para os dois lados. O Peixe precisa vencer ou seguirá no Z-4. O Verdão, se tropeçar, poderá perder a liderança
Em um jogo atrasado da 13ª rodada, Santos e Palmeiras fazem o segundo clássico da saudade em menos de dez dias. A partida acontece na noite deste sábado (15/11), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo não aconteceu na época por conta da participação alviverde no Mundial de Clubes. Assim como no último confronto, as equipes chegam em situações opostas na tabela. O Peixe está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 33 pontos, e não vence há cinco rodadas. Já o Verdão lidera o campeonato com 68 pontos, mas vem de derrota contra o Mirassol e está na frente do Flamengo pelo número de vitórias. A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo. A cobertura tem ocomando a e narração de João Delfino. E ela começa bem antes,às 19h30 (de Brasília).
A cobertura da Voz também conta com Thiago Hugolini nos comentários e Luiz Gaspar nas reportagens. Não perca nada deste grande clássico, que vale muito, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.