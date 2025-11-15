Sampaoli deve escalar Atlético todo titular em jogo anterior à final da Sula

Galo encerra preparação para a decisão da Sul-Americana contra o Lanús, mas antes encara o Bragantino em duelo ant pela 37ª rodada / Crédito: Jogada 10

O Atlético ainda não poderá concentrar todas as suas atenções para a final da Sul-Americana contra o Lanús, no dia 22 de novembro. Isso porque, a equipe mineira terá um compromisso contra o Bragantino pelo Brasileirão, antes da partida pelo torneio continental. A prioridade é a decisão, mas o técnico Jorge Sampaoli provavelmente utilizará contra o Massa-Bruta as principais peças que tem à disposição. As ausências para o técnico Jorge Sampaoli são os jogadores que foram convocados para suas seleções. No caso, os zagueiros Iván Román e Junior Alonso, além do volante Alan Franco. O trio defende a seleção chilena, paraguaia e equatoriana, respectivamente.

Assim, como os únicos zagueiros disponíveis são Ruan Tressoldi e Vitor Hugo, a dupla deve estar entre os 11 iniciais do Atlético. Já no meio-campo, com o desfalque de Alan Franco, a tendência é de que Alexsander, Igor Gomes e Bernard sejam o trio titular no setor. A única dúvida do comandante argentino antes de definir o time inicial depende do vencedor da disputa entre Gustavo Scarpa e Rony por uma vaga no ataque. Assim, o provável time titular do Galo é: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk. Atlético precisa dividir atenções entre Brasileirão e Sula Inclusive, pela proximidade dos jogos contra o Lanús e o Bragantino, a comissão técnica decidiu que a preparação durante o período da Data Fifa serviria para ambos os duelos. Por sinal, o encontro em que medirá forças com o adversário paulista será um confronto antecipado pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A propósito, a partida entre Atlético e Bragantino ocorrerá, neste domingo (16), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.