Red Bull Bragantino x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Bragantino x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragemEm jogo adiantado da 37ª rodada, Red Bull e Atlético fazem confronto direto no meio da tabela do Campeonato Brasileiro
Em jogo adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. A partida teve a sua realização antecipada devido à preparação do Galo para a disputa da final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado (22), contra o Lanús, no Paragauai.
Mas, apesar do foco na decisão continental, a partida também importante para as duas equipes no Brasileiro. Afinal, apenas dois pontos separam Red Bull e Atlético na tabela. O Galo é o nono, com 44, enquanto o Massa Bruta é o 11º, com 42.
Onde assistir
A partida entre Red Bull Bragantino e Atlético terá transmissão do Premiere.
Como chega o Red Bull Bragantino
Depois de flertar com a luta contra o rebaixamento em uma fase ruim no Brasileiro, a chegada de Vagner Mancini representou uma virada de chave no Red Bull. Com o novo treinador, o Massa Bruta emplacou duas vitórias seguidas e já sonha com a primeira página da tabela de classificação. Para tentar manter a boa fase, o Red Bull conta com os retornos do lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Eduardo Sasha, que voltam de suspensão. No entanto, também precisa lidar com os suspensos Pedro Henrique e Vanderlan.
Como chega o Atlético
Depois do frustrante empate com o Fortaleza, quando chegou a abrir 3 a 1 na Arena MRV, o Atlético tenta recuperar a confiança antes da final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado. Além disso, também tenta encurtar a distância para o G7 para seguir brigando por uma vaga na próxima Copa Libertadores também via Brasileiro.
Em resumo, para a partida deste domingo, o técnico Sampaoli segue sem os convocados Junior Alonso, Iván Romón e Alan Franco. Mas, apesar da proximidade da final da Sul-Americana, Sampaoli deve mandar a campo força máxima, apenas poupando jogadores que estiverem desgastados fisicamente.
RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data e horário: 16/11/2025 (domingo), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Agustin Sant’Anna (Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, Jhon Jhon; Gustavinho, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
ATLÉTICO: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes (Fausto Vera) e Bernard; Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)