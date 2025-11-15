Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Portugal tenta evitar gancho pesado para ter CR7 na estreia na Copa de 2026

Federação prepara defesa formal à FIFA para garantir que o camisa 7 cumpra apenas um jogo de punição após expulsão contra a Irlanda
Jogada 10
Jogada 10 Autor
A Federação Portuguesa de Futebol decidiu agir para impedir que Cristiano Ronaldo fique fora da estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026. A entidade vai apresentar uma defesa formal à Fifa com o objetivo de limitar a punição do atacante a um único jogo, após a expulsão na partida contra a Irlanda.

O movimento ocorre porque Portugal pode confirmar a classificação já neste domingo (16), diante da Armênia, no Estádio do Dragão. Com isso, o próximo compromisso oficial da equipe seria apenas o primeiro confronto do Mundial. Assim, qualquer suspensão superior a uma partida tiraria Ronaldo do início da competição.

A FPF montou uma defesa baseada em três pontos centrais. Primeiro, o clima de pressão criado pelo técnico irlandês antes do duelo. Depois, o entendimento de que o lance não teve caráter violento. Por fim, o histórico disciplinar do atacante, que jamais havia sido expulso nas 225 partidas disputadas pela Seleção.

A Fifa já notificou a federação sobre a abertura do processo disciplinar. Ronaldo recebeu vermelho direto ao acertar o zagueiro Dara O’Shea com o braço, durante o segundo tempo da derrota por 2 a 0, em Dublin.

Futebol Internacional

