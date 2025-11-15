Portugal tenta evitar gancho pesado para ter CR7 na estreia na Copa de 2026

Federação prepara defesa formal à FIFA para garantir que o camisa 7 cumpra apenas um jogo de punição após expulsão contra a Irlanda

A Federação Portuguesa de Futebol decidiu agir para impedir que Cristiano Ronaldo fique fora da estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026. A entidade vai apresentar uma defesa formal à Fifa com o objetivo de limitar a punição do atacante a um único jogo, após a expulsão na partida contra a Irlanda.

O movimento ocorre porque Portugal pode confirmar a classificação já neste domingo (16), diante da Armênia, no Estádio do Dragão. Com isso, o próximo compromisso oficial da equipe seria apenas o primeiro confronto do Mundial. Assim, qualquer suspensão superior a uma partida tiraria Ronaldo do início da competição.