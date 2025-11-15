Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Milton Bivar, emblemático presidente do Sport

Mandatário na conquista da Copa do Brasil de 2008, o ex-dirigente morreu nesta sexta-feira (14), em decorrência de câncer
Autor Jogada 10
Um dos grandes dirigentes da história do Sport, Milton Bivar morreu nesta sexta-feira (14), aos 74 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Presidente do Leão em três mandatos, o engenheiro civil e empresário foi responsável pela gestão durante a conquista da Copa do Brasil de 2008. Além disso, ele também foi diretor de futebol em 2006, quando conquistou o Estadual e o acesso à Série A.

Milton Bivar ocupou a cadeira de presidente do Sport pela última vez em 2021. Eleito presidente do clube para o biênio 2019/20, com uma vitória acachapante nas urnas com mais de 88% dos votos, ele conquistou o Pernambucano e o acesso para a Série A. Assim, foi reeleito para o biênio 2021/22, na eleição mais apertada da história do Leão. Contudo, pouco após o pleito, renunciou devido à saúde frágil.

O mandato mais marcante de Milton Bivar ocorreu no biênio 2007/08. Afinal, nele, o Sport ganhou dois Campeonatos Pernambucanos, além da Copa do Brasil. Apesar do sucesso, no entanto, se afastou da vida política do futebol e só retornou em 2013, quando ocupou o cargo de vice-presidente de futebol. Na época, formou chapa com o irmão Luciano Bivar, que  assumiu a presidência do clube pela sexta vez.

Uma década depois, Milton Bivar voltou a disputar o pleito. Contudo, por causa da saúde frágil, chegou a se afastar em novembro de 2020, poucos meses antes de ser reeleito para o terceiro mandato. Além dos problemas de saúde, o dirigente alegou desgaste físico e emocional, e também necessidade de cuidar de assuntos pessoais, de saúde e negócios.

