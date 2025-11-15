Morre Milton Bivar, emblemático presidente do Sport

Um dos grandes dirigentes da história do Sport, Milton Bivar morreu nesta sexta-feira (14), aos 74 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Presidente do Leão em três mandatos, o engenheiro civil e empresário foi responsável pela gestão durante a conquista da Copa do Brasil de 2008. Além disso, ele também foi diretor de futebol em 2006, quando conquistou o Estadual e o acesso à Série A.

Milton Bivar ocupou a cadeira de presidente do Sport pela última vez em 2021. Eleito presidente do clube para o biênio 2019/20, com uma vitória acachapante nas urnas com mais de 88% dos votos, ele conquistou o Pernambucano e o acesso para a Série A. Assim, foi reeleito para o biênio 2021/22, na eleição mais apertada da história do Leão. Contudo, pouco após o pleito, renunciou devido à saúde frágil.