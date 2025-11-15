Morre Milton Bivar, emblemático presidente do Sport

Morre Milton Bivar, emblemático presidente do SportMandatário na conquista da Copa do Brasil de 2008, o ex-dirigente morreu nesta sexta-feira (14), em decorrência de câncer
Um dos grandes dirigentes da história do Sport, Milton Bivar morreu nesta sexta-feira (14), aos 74 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Presidente do Leão em três mandatos, o engenheiro civil e empresário foi responsável pela gestão durante a conquista da Copa do Brasil de 2008. Além disso, ele também foi diretor de futebol em 2006, quando conquistou o Estadual e o acesso à Série A.
Milton Bivar ocupou a cadeira de presidente do Sport pela última vez em 2021. Eleito presidente do clube para o biênio 2019/20, com uma vitória acachapante nas urnas com mais de 88% dos votos, ele conquistou o Pernambucano e o acesso para a Série A. Assim, foi reeleito para o biênio 2021/22, na eleição mais apertada da história do Leão. Contudo, pouco após o pleito, renunciou devido à saúde frágil.
O mandato mais marcante de Milton Bivar ocorreu no biênio 2007/08. Afinal, nele, o Sport ganhou dois Campeonatos Pernambucanos, além da Copa do Brasil. Apesar do sucesso, no entanto, se afastou da vida política do futebol e só retornou em 2013, quando ocupou o cargo de vice-presidente de futebol. Na época, formou chapa com o irmão Luciano Bivar, que assumiu a presidência do clube pela sexta vez.
Uma década depois, Milton Bivar voltou a disputar o pleito. Contudo, por causa da saúde frágil, chegou a se afastar em novembro de 2020, poucos meses antes de ser reeleito para o terceiro mandato. Além dos problemas de saúde, o dirigente alegou desgaste físico e emocional, e também necessidade de cuidar de assuntos pessoais, de saúde e negócios.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.