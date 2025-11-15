Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Celso Barros, figura marcante na história do Fluminense e pré-candidato à presidência do clube

Médico liderou a parceria da Unimed com o clube das Laranjeiras de 1999 e 2014; ele concorreria à presidência do Tricolor Carioca
Morreu neste sábado (15), aos 73 anos, Celso Barros, personagem central na trajetória recente do Fluminense e pré-candidato à presidência do clube para o triênio a partir de 2026. Reconhecido nacionalmente por ter liderado a parceria entre a Unimed e o Tricolor Carioca entre 1999 e 2014, Barros deixou uma marca profunda na política e na vida esportiva da instituição. Ele sofreu um infarto fulminante.

Barros integrava a chapa “Flu é dos Tricolores, pela qual pretendia disputar a presidência contra Ademar Arrais, Luis Monteagudo e Mattheus Montenegro. Este último, ao tomar conhecimento da notícia, suspendeu temporariamente sua campanha e fez questão de prestar homenagem pública ao colega de disputa.

Em mensagem nas redes sociais, Montenegro destacou o legado do médico e sua dedicação incondicional ao clube:

“Recebi com enorme pesar a notícia do falecimento do Dr. Celso Barros. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que, como eu, reconhecem sua trajetória como tricolor apaixonado. Em respeito à sua memória, suspendemos nossas atividades de campanha por dois dias. Que Deus conforte sua família neste momento difícil”, escreveu.

Fluminense se manifesta

O Fluminense também se manifestou oficialmente, colocando o Salão Nobre das Laranjeiras à disposição da família para o velório e ressaltando a importância de Barros na história recente do clube. Em nota, a instituição lembrou que o pediatra sempre esteve envolvido nas discussões sobre os rumos do Tricolor e permanecia ativo na política interna, mesmo após o fim da parceria com a Unimed.

“Celso Barros viveu intensamente o Fluminense e, neste momento, era pré-candidato à presidência para o próximo triênio. O clube se solidariza com familiares, amigos e todos os tricolores que o admiraram ao longo dos anos”.

A morte de Celso Barros encerra o ciclo de uma figura que, além de médico respeitado, foi protagonista em um dos períodos mais marcantes da história do Fluminense, contribuindo para conquistas e debates que moldaram o destino do clube.

