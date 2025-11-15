Jovem atacante marca gol em sua estreia pelo Flamengo e expõe felicidade: “Sensação de realização”

Goleada por 5 a 1 representou presente para o Rubro-Negro, pois comemorou seu 130 aniversário, além de assumir a liderança do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Flamengo não tomou conhecimento e venceu o Sport em goleada por 5 a 1, neste sábado (15), na Arena Pernambuco, em partida atrasada pela 12 ª rodada do Brasileirão e quando o clube completa 130 anos. Assim, o Rubro-Negro novamente provou o seu domínio na maior parte do torneio. Deste modo, continua a perseguição ao Palmeiras pelo título, já que assumiu a liderança do campeonato. Luiz Araújo, foi o autor do primeiro gol e amenizou a apreensão, pois deixou tudo igual e permitiu a construção do placar elástico. Em declaração após a partida, o atacante engrandeceu Douglas, jovem companheiro de posição.

“Tem que falar bem. A minha primeira entrevista foi no Mirassol ali, falei muito mal, mas creio que os moleques da base vêm mais maduros do que antigamente. (Douglas) é um menino muito bom. Fico feliz por ter marcado esse gol, ainda mais no aniversário do Flamengo. Então, desejar parabéns ao Flamengo e a toda nação”, argumentou o camisa 7. Promissor atacante do Flamengo demonstra estrela Douglas teve uma noite inesquecível, porque estreou como profissional do Flamengo e já marcou o seu primeiro gol. Deste modo, tentou detalhar o seu sentimento com a proeza. “O que eu tô sentindo aqui, não tem nem como explicar. É uma sensação de realização. Não spo meu, realização do meu sonho, da minha família, da minha mãe, de todos que estiveram comigo nesses momentos e poder hoje no aniversário do Flamengo, acho que é inesquecível”, justificou o promissor jogador.

O jovem escolheu a camisa 81 como forma de homenagem ao título do Mundial de Clubes e obviamente pelo aniversário de 130 anos. Com isso, ele considerou o feito como uma motivação. “O número da camisa (81) já fala por si só. E gora é isso, não parar por aqui e seguir. A careca deu um pouquinho de sorte. Foi ele quem me deixou assim (Luiz Araújo)”, pontuou Douglas. A opinião de Luiz Araújo foi que o número da camisa não envolveu uma coincidência e sim representou o destino para o jovem companheiro.