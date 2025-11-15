Jovem atacante anota gol em sua estreia pelo Flamengo e expõe felicidade: “Sensação de realização”Goleada por 5 a 1 representou presente para o Rubro-Negro, pois comemorou seu 130 aniversário, além de assumir a liderança do Brasileirão
O Flamengo não tomou conhecimento e venceu o Sport em goleada por 5 a 1, neste sábado (15), na Arena Pernambuco, em partida atrasada pela 12 ª rodada do Brasileirão e quando o clube completa 130 anos. Assim, o Rubro-Negro novamente provou o seu domínio na maior parte do torneio. Deste modo, continua a perseguição ao Palmeiras pelo título, já que assumiu a liderança do campeonato.
Luiz Araújo, foi o autor do primeiro gol e amenizou a apreensão, pois deixou tudo igual e permitiu a construção do placar elástico. Em declaração após a partida, o atacante engrandeceu Douglas, jovem companheiro de posição.
“Tem que falar bem. A minha primeira entrevista foi no Mirassol ali, falei muito mal, mas creio que os moleques da base vêm mais maduros do que antigamente. (Douglas) é um menino muito bom. Fico feliz por ter marcado esse gol, ainda mais no aniversário do Flamengo. Então, desejar parabéns ao Flamengo e a toda nação”, argumentou o camisa 7.
Promissor atacante do Flamengo demonstra estrela
Douglas teve uma noite inesquecível, porque estreou como profissional do Flamengo e já marcou o seu primeiro gol. Deste modo, tentou detalhar o seu sentimento com a proeza.
“O que eu tô sentindo aqui, não tem nem como explicar. É uma sensação de realização. Não spo meu, realização do meu sonho, da minha família, da minha mãe, de todos que estiveram comigo nesses momentos e poder hoje no aniversário do Flamengo, acho que é inesquecível”, justificou o promissor jogador.
O jovem escolheu a camisa 81 como forma de homenagem ao título do Mundial de Clubes e obviamente pelo aniversário de 130 anos. Com isso, ele considerou o feito como uma motivação.
“O número da camisa (81) já fala por si só. E gora é isso, não parar por aqui e seguir. A careca deu um pouquinho de sorte. Foi ele quem me deixou assim (Luiz Araújo)”, pontuou Douglas.
A opinião de Luiz Araújo foi que o número da camisa não envolveu uma coincidência e sim representou o destino para o jovem companheiro.
“Deu sorte, espero que ele faça mais gols. Esse é um trote que fazemos com todo menino que vem da base. Primeiros jogos deixamos careca, acho que isso é motivo de muito orgulho tanto para eles como para nós de estar recebendo-os tão bem. Quando entra assim no jogo faz um gol em um duelo tão importante, que vinha sendo muito difícil. Então, desejar parabéns a ele e vamo que vamo que aqui é Flamengo”, concluiu o autor do primeiro gol da partida.
Com o triunfo de goleada, o Flamengo assumiu a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 71 pontos e aguarda o resultado do clássico entre Palmeiras e Santos, também, neste sábado. O próximo compromisso do time será o Fla-Flu, na próxima quarta-feira (19), às 21h30, o Maracanã, pela 34ª rodada da competição.
