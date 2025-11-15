Itália x Noruega: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção italiana precisa de uma goleada histórica para garantir a vaga direta na Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Itália e Noruega se enfrentam neste domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela 10ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Itália A Itália vive um bom momento sob o comando de Gennaro Gattuso, campeão Mundial em 2006, e vem de seis vitórias seguidas desde a chegada do treinador. No entanto, dificilmente a equipe vai confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Isto porque o time precisa vencer por 9 a 0 para ultrapassar os noruegueses. A seleção italiana é a vice-líder do Grupo I com 18 pontos, três a menos que a própria Noruega. Para o duelo em casa, Moise Kean e Niccolo Cambiaghi são os desfalques da Itália.

Como chega a Noruega Por outro lado, a Noruega está em festa após praticamente garantir a classificação para a Copa do Mundo após 28 anos. Com 21 pontos, os noruegueses confirmam a vaga direta em caso de empate fora de casa. Além disso, o time pode perder por até oito gols de diferença que garante a vaga no Mundial. O meia Martin Odegaard, do Arsenal, segue como desfalque na seleção norueguesa.