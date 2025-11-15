Itália x Noruega: onde assistir, escalações e arbitragem

Itália x Noruega: onde assistir, escalações e arbitragemSeleção italiana precisa de uma goleada histórica para garantir a vaga direta na Copa do Mundo 2026
Itália e Noruega se enfrentam neste domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela 10ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Itália
A Itália vive um bom momento sob o comando de Gennaro Gattuso, campeão Mundial em 2006, e vem de seis vitórias seguidas desde a chegada do treinador. No entanto, dificilmente a equipe vai confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Isto porque o time precisa vencer por 9 a 0 para ultrapassar os noruegueses.
A seleção italiana é a vice-líder do Grupo I com 18 pontos, três a menos que a própria Noruega.
Para o duelo em casa, Moise Kean e Niccolo Cambiaghi são os desfalques da Itália.
Como chega a Noruega
Por outro lado, a Noruega está em festa após praticamente garantir a classificação para a Copa do Mundo após 28 anos. Com 21 pontos, os noruegueses confirmam a vaga direta em caso de empate fora de casa. Além disso, o time pode perder por até oito gols de diferença que garante a vaga no Mundial.
O meia Martin Odegaard, do Arsenal, segue como desfalque na seleção norueguesa.
ITÁLIA X NORUEGA
10ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: domingo, 16/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: San Siro, em Milão.
ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori. Técnico: Gennaro Gattuso.
NORUEGA: Nyland; Ryerson, Heggem (Ostigard), Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Árbitro: Alejandro Hernández (Espanha).
Auxiliares: José Naranjo (Espanha) e Diego Sánchez Rojo (Espanha).
VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).
