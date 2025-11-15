Inter tem folha salarial acima de R$ 20 milhões e vê prejuízo no orçamento

Colorado não consegue bater diversas metas estipuladas para a temporada e tem folha salarial bastante elevada / Crédito: Jogada 10

O Internacional ainda luta no Brasileirão para fugir da zona do rebaixamento. Em contrapartida, ostenta uma das maiores folhas salariais do país. Dessa forma, a diretoria gasta R$ 21,34 milhões todo mês com o elenco colorado, conforme publicado no portal de transparência do clube. O valor total nos primeiros nove meses de 2025 foi de R$ 192.139.183, englobando salário dos jogadores, comissão técnica, colaboradores, direito de imagem e encargos.

O montante registrado em 2025 é ainda um pouco menor do que em 2024. Afinal, no ano passado, o Colorado gastou R$ 21,59 milhões em média, com R$ 194.399.832 no total. O que chama a atenção é que o Inter fez uma reformulação no elenco durante a temporada. Afinal, saíram jogadores do quilate de Enner Valencia, Fernando, Wesley e Wanderson. Inter não bate metas esportivas A situação financeira, de fato, preocupa a direção do Inter, que viu algumas metas esportivas ficaram aquém do estipulado no orçamento do clube. Na Copa do Brasil, por exemplo, a diretoria projetou chegar às quartas de final. Contudo, o Colorado parou nas oitavas, o que gerou um déficit de R$ 4,74 milhões.

Entretanto, o prejuízo será ainda maior. Afinal, o Internacional projetou terminar o Brasileirão até a sexta colocação. Atualmente, ocupa a 15ª, ainda correndo risco de rebaixamento. Caso mantenha a posição, deixaria de acumular mais R$ 18,3 milhões. A temporada também marcou a inadimplência colorada para honrar com compromissos assumidos na contratação de jogadores, além de também atrasar com vencimentos dos atuais atletas. A diretoria afirma que o salário está acertado e o direito de imagem foi repactuado. No orçamento estipulado para a temporada, o Colorado tinha o objetivo de arrecadar R$ 160 milhões com a venda de jogadores. Contudo, até o momento, recebeu R$ 114,5 milhões.