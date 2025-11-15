Imprensa internacional ressalta triunfo do Brasil em amistoso: “Ancelotti desperta um monstro”

Jornais da Europa e da América do Sul dão destaque para desempenho da Seleção, que teve tranquilidade para derrotar Senegal, em Londres / Crédito: Jogada 10

A vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal, em amistoso, chamou a atenção da imprensa internacional. Afinal, diversos jornais da Europa e da América do Sul deram destaque ao triunfo da Seleção, que teve uma atuação consistente, com gols de Estêvão e Casemiro. Na visão do diário “AS”, da Espanha, o técnico Carlo Ancelotti despertou um monstro, ao fazer referência à única seleção pentacampeã da Copa do Mundo. Vale lembrar que o italiano tem história em solo espanhol, visto que conquistou inúmeros títulos à frente do Real Madrid.