Imprensa internacional ressalta triunfo do Brasil em amistoso: “Ancelotti desperta um monstro”Jornais da Europa e da América do Sul dão destaque para desempenho da Seleção, que teve tranquilidade para derrotar Senegal, em Londres
A vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal, em amistoso, chamou a atenção da imprensa internacional. Afinal, diversos jornais da Europa e da América do Sul deram destaque ao triunfo da Seleção, que teve uma atuação consistente, com gols de Estêvão e Casemiro.
Na visão do diário “AS”, da Espanha, o técnico Carlo Ancelotti despertou um monstro, ao fazer referência à única seleção pentacampeã da Copa do Mundo. Vale lembrar que o italiano tem história em solo espanhol, visto que conquistou inúmeros títulos à frente do Real Madrid.
O “Olé”, da Argentina, por sua vez, salientou que o Brasil conquistou a vitória com tranquilidade, em Londres. Novamente com um esquema com quatro atacantes (Matheus Cunha, Vini Jr, Rodrygo e Estêvão) e muita mobilidade na frente, o treinador conseguiu dar consistência ao esquema tático, no penúltimo jogo de 2025.
Dentro das quatro linhas, ainda no primeiro tempo, o atacante teve a chance de finalizar e bater cruzado para estufar a rede. Em seguida, coube a Casemiro ampliar o marcador, ainda na etapa inicial, e construir a vitória segura. Dessa forma, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar a Tunísia, em Lille, na França, no último amistoso de 2025.