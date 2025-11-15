Gigantes europeus celebram 130º aniversário do Flamengo

Bayern de Munique, Inter de Milão e PSG parabenizaram o Rubro-Negro pelo dia, recordaram momentos históricos e relembraram conexões / Crédito: Jogada 10

O Flamengo comemora seu 130º aniversário, neste sábado, dia 15 de novembro, e recebeu recados de alguns gigantes europeus como Bayern de Munique, Inter de Milão e PSG com recordação de momentos históricos e conexões. Inclusive, o Rubro-Negro se “presenteou” com goleada sobre o Sport e retomada da liderança do Brasileirão. A conta em português do Bayern de Munique, principal clube da Alemanha, postou uma foto da camisa das duas equipes. Por sinal, ambos se enfrentaram na primeira edição do novo Mundial de Clubes, que ocorreu neste ano. O time da Bavária ressaltou uma ligação entre eles.

“Uma Conexão gigante. Parabéns pelos 130 anos de glórias! Que venham muitos reencontros nos próximos anos”, declarou o Bayern de Munique. Já a Inter de Milão, um dos maiores clubes da Itália, também celebrou a data especial citou o ex-goleiro Júlio César e o antigo centroavante Adriano Imperador. No caso, como uma espécie de ligação. “Parabéns pelos 130 anos de história. Craques que nos unem. Clube gigante que celebramos”, indicou a Internazionale. Além disso, o PSG também fez menção ao aniversário do Rubro-Negro e recordou dois amistosos entre as euqipes em 1975 e 1979.

“Nossas histórias se cruzaram no século passado em verdadeiros duelos de gigantes”, destacou o Paris Saint-Germain. Flamengo se “presenteia” O Flamengo não teve bom rendimento no começo do duelo contra o Sport, mas se encontrou e conseguiu um resultado positivo com uma goleada por 5 a 1, na Arena Pernambuco. O adversário pernambucano fez o primeiro gol com Pablo na primeira etapa e conseguiu segurar a vantagem até o lateral-direito Matheus Alexandre receber o vermelho.