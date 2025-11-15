Flamengo completa 130 anos e festeja na Gávea

O Flamengo completou 130 anos neste sábado (15). Assim, o clube realizou uma cerimônia para festejar o aniversário, na sede oficial da Gávea, com o tradicional hasteamento da bandeira, como ocorre em todos os anos. O evento contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Fundado no dia 17 de novembro de 1895, na casa de número 22 da Praia do Flamengo, o grupo de seis jovens, que foram responsáveis pela criação do clube, também definiu que a data de fundação oficial seria no dia 15 de novembro. Afinal, a ideia era celebrar o aniversário no mesmo dia da Proclamação da República.