Filipe Luís não aprova início, mas fica satisfeito com triunfo do Flamengo: “Abaixo do nível”

Rubro-Negro sai atrás do placar, mas reage dentro do jogo e constrói goleada sobre o Sport em dia do se 130º aniversário / Crédito: Jogada 10

O Flamengo não teve bom rendimento no começo do duelo contra o Sport, mas se encontrou e conseguiu um resultado positivo com uma goleada por 5 a 1, na Arena Pernambuco. Assim, a vitória, neste sábado (15), no jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, possibilitou a equipe retornar à liderança do torneio. Também colocou pressão no Palmeiras na briga pelo título. O adversário pernambucano fez o primeiro gol com Pablo na primeira etapa e conseguiu segurar a vantagem até o lateral-direito Matheus Alexandre receber o vermelho. A partir daí, o Rubro-Negro cresceu no duelo, e o atacante Luiz Araújo anotou o gol de empate. Em seguida, o Leão da Ilha do Retiro teve seu segundo jogador expulso, o zagueiro Ramon Menezes.

Com dois a mais em campo, o domínio carioca foi inevitável. Além disso, o Flamengo soube aproveitá-lo para virar a partida e conquistar o triunfo. O técnico Filipe Luís reclamou do desempenho do seu time no início do jogo. “Entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos abaixo do que a partida pedia. Por muitas circunstâncias. Nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com certa facilidade. Com a bola, o time não estava fino, estava lento, circulação lenta. Perdemos bolas e contra-ataques até sofrer o gol”, avaliou o treinador. “Depois começamos a acelerar mais, circular melhor. Mesmo assim muitos erros. Chegamos até com certa facilidade na área do Sport, mas não conseguimos aproveitar. Principalmente onde acho que estávamos melhor, que era do nosso lado direito. Com as expulsões, é claro que o jogo ficou melhor. Dava para ver com o volume que eles iam continuar sofrendo e a gente precisava insistir “, complementou Filipe. Treinador sai em defesa de Bruno Henrique O técnico aproveitou a oportunidade para se posicionar sobre a absolvição do atacante Bruno Henrique durante a última semana. Assim, o comandante frisou que acredita na inocência do seu jogador, além de classificar o episódio como um aprendizado.

“Sobre o Bruno, não se falará que ele foi absolvido das acusações do mesmo jeito que foi falado que ele foi acusado. Que sirva de aprendizado, porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes que ela seja julgada e condenada em última instância”, argumenta Filipe. Treinador celebra gol de promessa em estreia pelo profissional do Flamengo O jovem atacante Douglas teve noite inesquecível em sua carreira, pois estreou pelo time principal do Rubro-Negro e já fez o seu primeiro gol. O comandante ressaltou a competência do garoto e se mostrou satisfeito com a proeza.