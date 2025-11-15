Ferroviária x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

A Ferroviária, 17ª colocada, precisa vencer para respirar, mas uma derrota pode significar a queda. Já o Athletico-PR, vice-líder e embalado por três vitórias seguidas, depende apenas de si e uma vitória garante o acesso.

A penúltima rodada (37ª) da Série B é crucial para os dois lados. Neste domingo (16), a Ferroviária recebe o Athletico às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. A partida é uma final para os donos da casa, que lutam desesperadamente contra o rebaixamento, e para o Furacão, que pode confirmar matematicamente o retorno à elite.

Onde assistir

A partida entre Ferroviária e Athletico, pela 37ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ e da ESPN.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária chega para a partida na zona de risco, ocupando a 17ª posição com 40 pontos. A equipe precisa vencer para continuar respirando na luta contra o rebaixamento. Para este jogo, o time tem os desfalques de Vitor Barreto (suspenso) e dos lesionados Ronaldo e Thayllon, limitando as opções para esta decisão. Para piorar, o técnico Claudinei Oliveira foi demitido por conta dos maus resultados. Em seu lugar, entra o auxiliar Daniel Azambuja.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico vive o oposto, na vice-liderança com 59 pontos e embalado por três vitórias seguidas. O Furacão depende apenas de si e uma vitória garante matematicamente o acesso. O técnico Odair Hellmann deve reforçar o meio-campo com a provável entrada de Patrick no lugar de Leozinho. No banco, conta com os importantes retornos de Renan Peixoto e Dudu.

FERROVIÁRIA X ATHLETICO

Série B do Brasileiro – 37ª rodada

Data e hora: 16 de novembro de 2025 (domingo), às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Maycon (Gustavo Medina), Ronaldo Alves e Zé Mário (Eric Melo); Ricardinho, Alencar e Netinho; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Daniel Azambuja

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick (Leozinho), Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Disney+ e ESPN